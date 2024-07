Tennis, profumo di titolo per Berrettini e Nadal: pronostici domenica 21 luglio

Tennis, l’azzurro sogna il bis a Gstaad ma dovrà fare attenzione allo scatenato Halys. A Bastad invece un ritrovato Nadal sfiderà il portoghese Borges.

Gstaad si conferma un posto speciale per Matteo Berrettini. Nella cittadina svizzera il “martello” romano ha trionfato nel 2018, ha sfiorato il bis nel 2022 – finale persa in 3 set contro Casper Ruud – e adesso ha l’occasione di finire di nuovo sul gradino più alto del podio, conquistando quello che sarebbe il nono trofeo in carriera nel circuito Atp, il secondo in stagione dopo Marrakech.

Berrettini in terra elvetica non ha lasciato per strada neppure un set e riuscire a togliergli il servizio equivale ad un’impresa. Ne sa qualcosa il numero 12 al mondo Stefanos Tsitsipas, in semifinale costretto continuamente ad inseguire. Il greco, che nei sei precedenti aveva sempre avuto la meglio sull’azzurro, si è arreso 7-6 7-5 ad un Berrettini solidissimo, formato deluxe per intenderci, che non gli ha quasi mai permesso di entrare nello scambio. In finale partirà favorito contro il sorprendente Quentin Halys, che ha iniziato dalle qualificazioni. Per la prima volta il francese – attualmente numero 82 al mondo – giocherà una finale Atp: che stesse attraversando un buon periodo di forma lo si era capito già qualche settimana fa a Wimbledon, quando arrivò al terzo turno e alzò bandiera bianca solo al quinto set contro l’ex top 10 Rune.

In Svizzera Halys ha inanellato sei vittorie di fila ed in semifinale ha ribaltato i pronostico contro il tedesco Jan-Lennard Struff. Anche lui sta servendo molto bene ed è per questo che ipotizziamo almeno un tie break. Se Berrettini non abbasserà la guardia dovrebbe riuscire a portare a casa il titolo, che gli varrà il ritorno tra i primi 50 del ranking Atp.

Nadal in finale 777 giorni dopo

Potrebbe riassaporare il dolce gusto della vittoria anche il 22 volte campione Slam Rafa Nadal, che dopo 777 giorni tornerà a giocare la finale di un torneo Atp (l’ultima era stata al Roland Garros 2022).

L’indomito maiorchino a 38 anni sta cercando di ritrovare il suo livello in vista delle Olimpiadi di Parigi e finora a Bastad è andato avanti tra alti e bassi. Dopo le vittorie in due set contro Borg e Norrie, Nadal ha sofferto sia contro l’argentino Navone che con il qualificato Ajdukovic, entrambi capaci di strappargli un set. Potrebbe riuscirci anche il portoghese Nuno Borges, che rispetto allo spagnolo ha avuto un percorso molto più lineare. Nadal è ovviamente favorito ma si profila un altro match lungo.

Si gioca la finale anche nel torneo Atp 500 di Amburgo, con il numero 4 al mondo Alexander Zverev chiamato a difendere il titolo nella sua città natale contro il classe 2004 Arthur Fils. Il giovane francese sta giocando bene e molto probabilmente si rivelerà una bella gatta da pelare per il tedesco, in un’altra sfida che potrebbe decidersi al terzo, come del resto è avvenuto sull’erba di Halle un mese fa.

Tennis, i possibili vincenti

Berrettini in Berrettini-Halys (Atp Gstaad)

Zverev in Zverev-Fils (Atp Amburgo)

I pronostici sui games

Berrettini-Halys (Atp Gstaad, under 24,5)

Borges-Nadal (Atp Bastad, over 20,5)

Zverev-Fils (Atp Amburgo, over 21,5)

Comparazione quote

La vittoria di Berrettini è quotata a 1.24 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Borges-Nadal over 20.5 games è quotato invece a 1.58 su Goldbet e Lottomatica e a 1.50 su Snai.

