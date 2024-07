I pronostici di domenica 21 luglio: Superligaen, Eliteserien e Brasileirao

I pronostici di domenica 21 luglio, la scena se la prende il massimo campionato brasiliano ma si gioca anche in Norvegia, Svizzera, Bulgaria e Danimarca.

Il grande protagonista di questo fine settimana è il Brasileirao, il massimo campionato brasiliano. Domenica si gioca il grosso delle partite del diciottesimo turno ed il Bahia, una delle sorprese di questa stagione – è momentaneamente quinto – cercherà di dimenticare la prima sconfitta casalinga, incassata la scorsa settimana con il Cuiabà. La Tricolor, allenata dall’ex portiere Rogerio Ceni, parte favorita contro il deludente Corinthians, quartultimo in classifica ed in zona retrocessione.

È reduce da ben tre vittorie di fila il Fortaleza: se il Leao di Juan Pablo Vojvoda dovesse avere la meglio anche sull’Atletico Goianiense molto probalmente entrerebbe tra le prime sei. Gli ospiti, penultimi e sempre sconfitti nelle ultime quattro giornate, non sembrano avere grosse chance di portare via punti dallo stato del Cearà. Il fattore casalingo potrebbe essere determinante pure nella sfida tra Bragantino e Athletico Paranaense, in cui le reti complessive saranno verosimilmente almeno due. Ricomincia il campionato in Bulgaria: si parte col botto con lo scontro diretto tra Ludogorets e CSKA Sofia ed i campioni in carica dovrebbero iniziare con il piede giusto dopo aver passato il primo turno preliminare di Champions League.

I pronostici sulle altre partite

In Eliteserien il Rosenborg vuole archiviare al più presto il pesante 4-1 rimediato una settimana fa in casa del Sarpsborg. I bianconeri hanno pure sfidato (e battuto) il Manchester United in amichevole grazie ad una rete di Holm e dovrebbero evitare quantomeno la sconfitta contro il Lillestrom.

Previsti almeno tre gol complessivi a Trondheim: negli ultimi cinque precedenti ne sono stati segnati ben 18. I gol non mancheranno neppure nel match di Super League svizzera tra lo Young Boys e il Sion. Almeno uno per parte, infine, in Haugesund-Viking (Eliteserien), Viborg-Brondby e Silkeborg-SonderjyskE (Superligaen).

Pronostici: la scelta del Veggente

• Bragantino vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Bragantino-Athletico Paranaense, Brasileirao, ore 23:30

Vincenti

Ludogorets (in Ludogorets-CSKA Sofia, Parva Liga, ore 20:15)

(in Ludogorets-CSKA Sofia, Parva Liga, ore 20:15) Bahia (in Bahia-Corinthians, Brasileirao, ore 21:00)

(in Bahia-Corinthians, Brasileirao, ore 21:00) Fortaleza (in Fortaleza-Atletico Goianiense, Brasileirao, ore 23:30)

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 1500 € sport e casinò con 100% sul primo deposito fino a 1500€ PIÙ INFO

– Fino a 1500 € sport e casinò con 100% sul primo deposito fino a 1500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA Fino a 1500 € sport e casinò con 100% sul primo deposito fino a 1500€ PIÙ INFO

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Vaduz-Stade Nyonnais , Challenge League, ore 14:15

, Challenge League, ore 14:15 Rosenborg-Lillestrom , Eliteserien, ore 19:15

, Eliteserien, ore 19:15 Young Boys-Sion, Super League svizzera, ore 14:15

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Haugesund-Viking , Eliteserien, ore 17:00

, Eliteserien, ore 17:00 Viborg-Brondby , Superligaen, ore 18:00

, Superligaen, ore 18:00 Silkeborg-SonderjyskE, Superligaen, ore 14:00

Comparazione quota totale (escluso clamoroso): 77.65 GOLDBET ; 76.44 SNAI; 77.65 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• Pareggio in Juventude-San Paolo, Brasileirao, ore 23:30