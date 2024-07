Morata: ‘lo manda via’, addio Milan spunta l’indizio

Calciomercato Milan, Morata “lo manda via”: il giocatore spagnolo potrebbe essere protagonista di un indizio di mercato

Da due giorni a questa parte Alvaro Morata è il nuovo attaccante del Milan. Contratto fino al 30 giugno del 2028 con opzione anche per un’altra stagione. I rossoneri hanno pagato la clausola rescissoria di 13milioni di euro all’Atletico Madrid decidendo di accelerare per il nuovo centravanti.

“Non vedo l’ora di iniziare”: queste le prime parole del campione d’Europa con la maglia della Spagna, che si è preso anche la maglia numero 7, quella che era del centrocampista francese Adli, consegnata appunto senza nemmeno troppo temporeggiare da parte del rossonero. Morata ha ringraziato il compagno con una storia su Instagram e Adli ha risposto.

Possibile l’addio di Adli?

“Spero che segnerai tanti gol con questa maglia, a presto“. Questo è il messaggio di risposta di Adli al nuovo attaccante rossonero. Un segnale di addio? Evidente che nessuno in nessun club è sicuro del posto, tantomeno giocatori che non partono con la titolarità assicurata come il francese con Paulo Fonseca in panchina. E magari questa concessione della maglia potrebbe anche “nascondere” qualcosa sotto, come una trattativa che per il momento non è uscita fuori e che potrebbe vedere la luce proprio in queste ore. Vedremo se effettivamente sarà così, di certo Adli dovrà cambiare maglia.

Al momento come detto non sono uscite notizie sul suo futuro: non si è parlato di addio o cessione, però le cose potrebbero cambiare molto presto anche per lui, così come succede spesso durante il calciomercato. Con Pioli non ha giocato tantissimo e solamente nella seconda parte della stagione quando il Milan aveva molti infortunati ha fatto qualche minuto in più. Quindi è tutto tranne che incedibile. Non è escluso, insomma, un addio anticipato.