Gratta e vinci, clamoroso: esulta ma perde subito un milione di euro

Gratta e vinci, è successo all’improvviso e neanche se l’aspettava: il tempo di gioire e si è reso conto di aver perso 1 milione di euro.

Alzi la mano chi non ha mai sognato, almeno una volta nella vita, di vincere una somma di denaro tale da poter fare il nababbo per il resto della vita. Magari ci si annoierebbe pure, ad un certo punto, o forse no. Quello, indubbiamente, è soggettivo. Sta di fatto che solo in pochi, beati loro, sanno veramente cosa si provi nel momento in cui si scopre di essere stati attenzionati dalla fatidica dea bendata.

E ognuno di loro, com’è giusto che sia, si è comportato in maniera assai diversa, quando si è reso conto che non avrebbe avuto più problemi dal punto di vista economico. Peccato solo che le storie di vincite al Superenalotto, al Gratta e vinci o a qualsiasi altra Lotteria non siano sempre a lieto fine. È facile perdere completamente la bussola, ad esempio, perché gestire una tale ricchezza, in fin dei conti, non è semplice. La ricchezza può obnubilare anche la persona più razionale del mondo, spingendola ad allontanare le persone vicine nel timore che possano essere interessate solo ai nostri soldi o a commettere errori di diversa natura.

Non è questo il caso, per fortuna, del giocatore che, nei giorni scorsi, ha fatto una scoperta sconcertante. Ha comprato un Gratta e vinci a Roma, nel Bar Tabacchi che si trova lungo via dell’Alpinismo, per cui potrebbe essere sia un romano doc che un turista che era di passaggio a Vigna Clara, noto quartiere della zona Nord della capitale.

Gratta e vinci, ecco perché ha perso 1 milione di euro

Chiunque esso sia, comprando un grattino della serie Nuovo 100X ne è uscito con una vincita che definirla clamorosa non renderebbe bene l’idea. Ha centrato il premio massimo che equivale, udite udite, a 5 milioni di euro. Sfortunatamente, però, come spesso accade, non è tutto oro quel che luccica.

Neanche il tempo di esultare e di prendere consapevolezza di quanto accaduto che, subito, il giocatore in questione ha perso 1 milione di euro. Non letteralmente, per fortuna. Quello sì che sarebbe stato eclatante. L’ha perso idealmente nella misura in cui qualunque vincita superiore a 500 euro è soggetta a una tassazione molto rigida.

Dal 1° marzo 2020, per le vincite che superano tale importo è prevista una trattenuta del 20%. Avendo lui vinto 5 milioni di euro, la detrazione nel suo caso è pari a 1 milione di euro. Dovrà a conti fatti “accontentarsi”, perciò, di incassarne “solo” 4.