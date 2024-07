Annuncio da sogno Musetti-Sinner: tifosi in estasi

Annuncio da sogno Musetti-Sinner, i tifosi azzurri sono in estasi dopo aver letto le parole di quello che al momento è il numero due in Italia

Lorenzo Musetti, dopo un avvio di stagione un po’ così, ha dimostrato in Inghilterra, tra il Queen’s e Wimbledon, di essere in forma e di essere, al momento, il tennista numero due in Italia alle spalle di Jannik Sinner. E non può fare altro che crescere ancora.

Adesso si è concesso qualche giorno di vacanza, in attesa delle Olimpiadi ma anche di un altro torneo, quello di Umago, dove lo stesso ha confermato che ci sarà per preparare al meglio la manifestazione dell’anno, quella a cinque cerchi, attesa in maniera spasmodica da tutti quelli che praticano lo sport. Musetti vuole arrivare il più in fondo possibile, ha bisogno di farlo. E ha inoltre annunciato che giocherà il doppio insieme a Jannik Sinner.

Annuncio da sogno, doppio Musetti-Sinner a Parigi

Musetti ha parlato al Quotidiano di Puglia, mentre era proprio in vacanza nella regione del Sud Italia. E non ha mai mollato la presa, perché ha detto appunto di essersi allenato per farsi trovare al meglio nel corso dei prossimi impegni professionali. “Anche qui in vacanza ho cercato di prepararmi e ora il primo torneo sarà Umago, ma chiaramente l’obiettivo principale di questo mini ritorno sulla terra rossa sono le Olimpiadi. Per me è una bella soddisfazione rappresentare l’Italia, sarà bello anche fare il doppio con Jannik che mi garantisce un altro modo per provare a ottenere una medaglia. Credo che sarà una bella esperienza e vediamo bene, forza Italia”.