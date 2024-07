Jacobs choc a Parigi 2024, gloria finita: l’hanno già fatto fuori

Jacobs choc a Parigi 2024, lo sprinter azzurro è uno dei più attesi nei Giochi parigini che stanno per prendere il via: riuscirà a ripetersi?

Nella capitale francese è tutto pronto per la 33esima edizione delle Giochi Olimpici estivi, che prenderanno il via venerdì prossimo con la tradizionale cerimonia d’apertura. Per la prima volta nella storia delle Olimpiadi moderne gli atleti non sfileranno all’interno di uno stadio ma lo faranno invece in uno scenario unico e cioè lungo il fiume principale di Parigi, la Senna.

L’Italia vuole essere indubbiamente una delle grandi protagoniste di questi Giochi, avendo numerosi assi nella manica da tirare fuori in quasi tutti gli sport individuali. A Tokyo 2020 brillammo in particolar modo nell’atletica leggera, la disciplina in assoluto più seguita a livello olimpico. Come dimenticare lo storico successo ottenuto da Marcell Jacobs in terra nipponica, quando contro ogni pronostico il nostro portacolori scrisse una pagina indimenticabile per lo sport italiano, vincendo la medaglia d’oro nei 100 metri piani. Jacobs fece inoltre registrare il record sia italiano che europeo, firmando un invidiabile 9”80. Tre anni dopo il nativo di El Paso è ancora, senza ombra di dubbio, uno degli uomini più attesi, nonostante dopo il trionfo di Tokyo abbia dovuto fare i conti con diversi problemi fisici. Nell’ultimo anno il campione olimpico, per cercare di tornare a quel livello, ha deciso di cambiare allenatore, spostandosi in Florida. Decisione che sembra aver dato i suoi frutti, dal momento che Jacobs lo scorso giugno si è aggiudicato l’oro agli Europei di Roma (10”02).

Jacobs choc a Parigi 2024, i bookmaker non credono nel bis

A Parigi, tuttavia, l’atleta azzurro non partirà coi favori del pronostico. I bookmaker, infatti, non credono in un suo bis. Jacobs, in realtà, dando un’occhiata alle quote dei principali allibratori non è neppure sul podio: una sua vittoria è quotata a 21.00 per Bwin. Più basse quelle di Eurobet e William Hill, che la quotano a 17.00.

Ma chi sono i suoi diretti concorrenti? Il favorito numero uno è il giamaicano Kishane Thompson, classe 2001 che poche settimane fa ha fatto registrare un clamoroso 9”82. Dietro di lui c’è lo statunitense Noah Lyles, campione del mondo in carica: secondo i bookmaker un suo successo è quotato a 3.25 (2.10 invece Thompson). Un gradino più in basso, infine, troviamo un altro giamaicano, un altro “erede” della leggenda Usain Bolt: parliamo di Seville Oblique, in grande ascesa nell’ultimo periodo. Jacobs, insomma, per dimostrare di essere ancora il più veloce di tutti dovrà ribaltare i pronostici. Proprio come fece a Tokyo.