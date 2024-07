Alcaraz l’ha fatto di nuovo: altra mazzata per Sinner dopo Wimbledon

Alcaraz l’ha fatto di nuovo, momento davvero magico per il tennista spagnolo capace di trionfare sia al Roland Garros che a Wimbledon.

Dopo il Roland Garros, anche Wimbledon. Nella storia del tennis non sono tanti i tennisti capaci di vincere sul rosso di Parigi e, soltanto un mese dopo, trionfare anche sui prati dell’All England Club. Carlos Alcaraz, domenica scorsa, ha fatto ufficialmente il suo ingresso in questo ristretto club, travolgendo Novak Djokovic in tre set e mettendo in bacheca il quarto Slam in carriera, il secondo di fila ai Championships.

Un numero davvero impressionante, se consideriamo che il nativo di Murcia ha appena compiuto ventun’anni. Solo i più grandi sono riusciti in un’impresa simile: in proiezione, dovesse mantenere questi ritmi, Alcaraz è destinato ad infrangere i record dei Big Three (Federer, Nadal e Djokovic), soprattutto se riuscirà ad avere una carriera altrettanto lunga. Il trionfo dell’iberico a Wimbledon, in ogni caso, ha inevitabilmente riacceso i confronti con il nostro Jannik Sinner, che ora deve far fronte ad un gap di ben 3 Slam per eguagliare quello che probabilmente sarà il suo rivale generazionale.

L’azzurro, dopo la sconfitta al quinto set nella semifinale del Roland Garros contro lo spagnolo, non è riuscito a prendersi la rivincita a Londra, venendo eliminato ai quarti dal russo Daniil Medvedev. E c’è già chi ha messo in discussione la sua prima posizione nel ranking Atp, che occupa ormai da sei settimane, reputandolo ancora (almeno) un gradino sotto ad Alcaraz.

Alcaraz l’ha fatto di nuovo, lo spagnolo favorito per la medaglia d’oro

Il prossimo banco di prova saranno le Olimpiadi di Parigi, che stavolta si giocheranno sulla terra rossa. L’attesa è grande per quanto riguarda il tennis italiano, che sta vivendo una vera e propria età dell’oro.

Inutile nascondere che le aspettative siano gigantesche su Sinner, ma anche nel singolare femminile Jasmine Paolini, dopo le finale giocate al Roland Garros e a Wimbledon, potrebbe dire la sua. Per non parlare dei doppi, dove l’Italia si presenta con due coppie ormai consolidate sia nel maschile che nel femminile. Da una parte Bolelli e Vavassori e dall’altra Paolini ed Errani. Le luci dei riflettori però sono puntate quasi interamente su Sinner, che ad ogni modo non partirà favorito nella capitale francese. Davanti a lui, nelle quote dei bookmaker di Sisal, c’è il “solito” Alcaraz. Un’eventuale successo del murciano è quotato a 3.00, la vittoria dell’azzurro invece è quotata quattro volte la posta.