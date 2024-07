Scommesse, altro che amichevoli da over: 11mila euro così

Scommesse, altro che amichevoli da over o che regalano molti gol. Il colpo da undicimila euro è stato centrato in questo modo

Di solito, quando uno pensa ad una gara amichevole soprattutto in questo momento della stagione dove le squadre di solito affrontano formazioni di categorie inferiori, pensa a partite ricche di gol, dove tutti si vogliono divertire e segnare, dove tutti si vogliono mettere in mostra per cercare di strappare nel corso della stagione il posto da titolare.

Bene, se tutti voi la pensate in questo modo, e dentro ci mettiamo anche quello che alcune volte è il nostro pensiero, in maniera diametralmente opposta la pensa questo utente di PlanetWin365 che ha deciso sì di giocare sulle amichevoli internazionali che si stanno svolgendo in questi giorni, ma ha deciso di farlo ribaltando quello che di solito è questo pensiero. Undici partite per undicimila euro con un’investimento di 100euro. E anche in questo caso, il bonus, è stato determinante per riuscire a toccare questa somma: parliamo di oltre 2mila euro, per un totale complessivo di vincita pari esattamente a 11.819,02 euro. Una vacanza meravigliosa esce con tutti questi soldi.

Scommesse, ecco la schedina

Sotto ovviamente potete vedere voi la scommessa. Ma noi ve la anticipiamo, spiegandovi chele undici partite sono state pronosticate tutte allo stesso modo e alla fine sono andate a segno. Undici gare amichevoli Under 3,5, anche delle quote abbastanza interessanti visto che qualcuna superava le 2 volte la posta (ed è finita, appunto, 1-2) e altre anche l’1,80. Insomma, una scommessa incredibile e nel mezzo c’era anche un’amichevole della Salernitana, formazione della nostra Serie B, che contro il Volos ha perso uno a zero. Questa era quasi scontata come partita, visto che il pronostico in questione valeva solamente 1,43 volte la posta. Complimenti, grandissima giocata.