Gratta e vinci, se ci vedi doppio non temere: non è un miraggio

Gratta e vinci, ce n’è davvero per chiunque, nessuno escluso. Hanno gioito tutti quando hanno scoperto che non si trattava di un miraggio.

Era un giorno come tanti altri. O almeno così credeva. Non poteva sapere, d’altronde, non avendo né lui e né nessun altro la palla di vetro, che nel giro di poche ore la sua vita sarebbe radicalmente cambiata. Che niente sarebbe più stato come prima e che la sua quotidianità sarebbe stata letteralmente stravolta da un evento tanto inaspettato quanto imprevedibile.

La giornata era filata liscio come l’olio e aveva pensato, prima di rincasare, di fare un salto al 9866 di Manchester Road, a St. Louis, dove abita. Mai pensando, ovviamente, che quella decisione potesse avere un tale peso sul corso degli eventi che le hanno fatto seguito. Quello che è successo, invece, dimostra che a volte le cose accadono davvero per caso e che basta un nonnulla per innescare una serie di coincidenze davvero pazzesche.

Ma torniamo, ora, al giocatore e a quello che è successo quel giorno. Iniziamo col dire che nel punto vendita ha comprato non uno ma diversi Gratta e vinci appartenenti a varie serie. Ha optato sia per Scratch Big, Win Big, i cui biglietti hanno un costo di 50 dollari l’uno, che per $3,000,000 Spectacular, per i cui tagliandi è necessario sborsare, invece, un po’ meno, ovvero “solo” 30 dollari.

Gratta e vinci, ingordo ma generoso: ce n’è per tutti

Nel tagliando meno costoso c’era la sorpresa della vita. Un premio inimmaginabile, pari a 3 milioni di dollari. Il massimo cui potesse ambire, praticamente, giocando a quella lotteria istantanea.

Naturalmente, lì per lì, ha stentato a credere che fosse vero. Infatti, ha dovuto chiedere all’impiegato di verificare la sua vincita, prima di fare i salti di gioia. Appurato che non aveva preso un granchio, tutto è cambiato. E infine, ironia della sorte, con un altro dei Gratta e vinci acquistati ha portato a casa altri 500 dollari, che ha però distribuito tra le persone che si trovavano al 7-Eleven di Manchester Road.

200 li ha dati all’impiegato, altri 200 ad una persona che stava in fila insieme a lui. Generoso, insomma, sapendo che tanto presto avrebbe avuto per sé la sua bella vincita milionaria. Vincita di cui si servirà per anticipare la pensione e pagare l’istruzione universitaria dei figli, senza bisogno di indebitarsi. Un colpo di fortuna arrivato, insomma, al momento giusto.