Sinner di nuovo in ginocchio: Alcaraz davanti in classifica

Sinner è di nuovo in ginocchio. Momento tutt’altro che positivo per il tennista azzurro, battuto in un’altra classifica da Alcaraz

La questione è molto semplice e negli ultimi giorni è stata di dominio pubblico. Sinner al momento nonostante sia il primo nella classifica ATP, sembra essere un gradino dietro quell’Alcaraz che ha conquistato gli ultimi due Slam e che nel corso di questa sua breve carriera, ancora, ha vinto in totale 4 tornei importantissimi.

Si discute quindi di quello che è il valore reale della graduatoria che vede davanti a tutti il nostro azzurro che in questo momento si sta preparando per le Olimpiadi di Parigi che si apriranno alla fine della prossima settimana. Un obiettivo concreto, nonostante la forma fisica – come abbiamo visto a Wimbledon – non sia delle migliori e nonostante il terreno di gioco si adatti meglio alle caratteristiche dello spagnolo. Che quindi è il favorito, anche secondo i bookmaker che hanno piazzato le quote. E poi ci sono anche ulteriori dati, quelli messi in evidenza da OptaAce, che dimostrano un altro fattore sicuramente da tenere in considerazione.

Sinner ancora dietro Alcaraz

OptaAce ha pubblicato alcuni dati riguardanti i primi Slam giocati dell’anno. In questa particolare statistica vengono messi in luce i break convertiti dai cinque campioni che occupano prime posizioni del ranking.

Si parla di Sinner, Novak Djokovic, Alcaraz, Alexander Zverev e Daniil Medvedev. Ed è proprio lo spagnolo che guida, anche in maniera abbastanza netta, questa speciale classifica con 107 break realizzati. “La bravura in risposta di Alcaraz, ma anche la freddezza nel convertire le occasioni che gli si sono presentate davanti. Dietro di lui ecco Sinner con 83 palle break convertite. A chiudere il podio Zverev con 78. Quarti e quinti Medvedev (77) e Djokovic (71). Come detto il giovane spagnolo ha già realizzato numero record per la sua giovane età”. Questa è la lettura del dato che viene data da tennisworlditalia.com commentando questi numeri, che vengono definiti quasi surreali.