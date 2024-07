Sinner, la clamorosa rivelazione fa il giro del web: senza peli sulla lingua

Quello che ha confessato a margine dello Slam britannico ha lasciato di stucco il popolo dei social: ecco cosa ha detto.

È nato in Nepal ma vive in Irlanda. C’è scritto solo questo nella sua biografia. Non un accenno al suo vero nome, non una parola sulla sua vita privata. Il popolo dei social lo conosce come Fifthsettennis e i suoi contenuti sono così tanto apprezzati che poco interessa agli utenti, in fondo, come si chiami e cosa faccia nella vita.

Lo si ama per il solo fatto che è uno dei pochi a renderci partecipi nelle sue, sempre più numerose, incursioni nel mondo del tennis. Ha trascorso le scorse due settimane a Wimbledon e da Londra ha postato talmente tanti di quei video e foto che quasi ci è parso di essere lì insieme a lui. Invece no. Questo content creator era solo, anche se solo si fa per dire. Negli scatti che ha postato sui social era sempre in compagnia dei campioni che hanno animato lo Slam e che anche a noi piacerebbe conoscere così da vicino.

Fifthsettennis ha fatto addirittura di più, stavolta. Ha dato i voti ai tennisti in gara a Wimbledon. Alcuni di loro li aveva già incontrati, ragion per cui le sue pagelle si basano su un giudizio obiettivo e su vari “test”. Non sono campate in aria, tutt’altro, e non sono da prendere con le pinze. Quello che scrive è soggettivo, certo, ma utile per farci un’idea di come si comportino dietro le quinte i beniamini che ci hanno fatto sognare per 14, lunghissimi, giorni.

Zverev ancora nel mirino

Il giovane content creator cresciuto a pane e tennis ha dato a una ventina di tennisti circa un voto complessivo, basandosi sulla loro simpatia, sul modo di porsi e sull’atteggiamento nei confronti dei fan. Jannik Sinner, manco a dirlo, ne è uscito vincitore: ha preso 15 su 10, perché “umile”, educato” e per la sua “incredibilità qualità di gioco”.

Stesso voto per la fidanzata Anna Kalinskaya e per Novak Djokovic, ma se la sono cavati bene anche Elena Rybakina, Daniil Medvedev, Andy Murray, Iga Swiatek, Ons Jabeur e Ben Shelton. Promosso perfino Holger Rune, che in genere non brilla per simpatia quando è in campo ma che, evidentemente, dietro le quinte delle partite è molto più affabile.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fifth Set Tennis (@fifthsettennis)



Chi proprio non ha passato l’esame è Alexander Zverev, al quale l’influencer non ha neppure dato un voto. Fifhtsettennis ha riferito che il tedesco è stato il solo, tra i tennisti cui si è avvicinato, ad essersi rifiutato di fare una foto insieme. E non è la prima volta, in realtà, che qualcuno lamenta la presunta scontrosità del top ten, contro il quale già un ball boy aveva puntato il dito nei mesi scorsi. Che sia davvero così scontroso come si dice nel circuito?