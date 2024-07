Club sull’orlo del baratro: Juve shock, colpo da 75 milioni

Club sull’orlo del baratro, il capitano potrebbe fare le valigie: Giuntoli pronto ad approfittarne in caso di addio a Chiesa.

È un’estate di grandi cambiamenti in casa Juventus. Dopo due sessioni di mercato sostanzialmente anonime, in cui le operazioni in entrata – per questioni di bilancio – si sono contate sulle dita di una mano, il responsabile dell’area tecnica Cristiano Giuntoli ha deciso di dare il via ad una vera e propria “rivoluzione”.

Si è chiusa l’era di Massimiliano Allegri, si è aperta quella di Thiago Motta. La scelta del tecnico italobrasiliano evidenzia la volontà di modificare strutturalmente una Juve che nell’ultimo triennio è apparsa fin troppo rinunciataria e non ha quasi mai brillato dal punto di vista del gioco. Per mettere in pratica le idee dell’ex allenatore del Bologna, però, servono ulteriori sforzi sul mercato e, come ha ribadito lo stesso Giuntoli durante la conferenza stampa di presentazione di Motta, da qui a fine agosto la Signora metterà a segno almeno altri tre colpi. Che andranno ad aggiungersi a quelli di Douglas Luiz, Khephren Thuram, Di Gregorio e Cabal. Per un acquisto, tuttavia, ci sarà almeno una cessione. Salutato Adrien Rabiot, che ha detto non al rinnovo del contratto, potrebbe fare le valigie anche Federico Chiesa. L’azzurro è un altro che, a quanto pare, non vuole saperne di rifirmare con la Juventus. Ad ogni modo, per poter arrivare a giocatori del calibro dell’atalantino Teun Koopmeiners, il grande obiettivo di Giuntoli, le loro partenze potrebbero non bastare.

Club sull’orlo del baratro, bianconeri su Oyarzabal

Per questo motivo Giuntoli nei prossimi giorni proverà ad accontentare anche l’argentino Matias Soulé, la cui volontà è quella di raggiungere il suo amico Paulo Dybala alla Roma.

Per sostituire Chiesa e Soulé e regalare un elemento di spessore a Motta, il dirigente bianconero ha rivolto il suo sguardo verso la Spagna. Secondo il quotidiano catalano El Nacional, la Juventus si è invaghita di Mikel Oyarzabal, il giocatore più rappresentativo della Real Sociedad. Nonché autore del gol decisivo nella finale di Euro 2024, quello che una settimana fa, a Berlino, ha definitivamente piegato l’Inghilterra di Gareth Southgate. Dalla Catalogna, insomma, sono convinti che se la Juve dovesse dire addio a Chiesa potrebbe accontentare le richieste del club basco, il quale pretende almeno 75 milioni di euro per liberare il suo capitano.