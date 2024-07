Lugano-Fenerbahçe, Mourinho torna in Champions: tutti i pronostici

Lugano-Fenerbahçe è una partita valida per l’andata del secondo turno preliminare di Champions League e si gioca martedì alle 20:30: probabili formazioni, pronostico, tv e streaming.

José Mourinho ha deciso di accettare una nuova sfida, forse la più “esotica” della sua lunga carriera. Lo scorso maggio il tecnico portoghese ha sposato la causa dei turchi del Fenerbahçe, con il chiaro obiettivo di rilanciarsi dopo la fine dell’esperienza romana, conclusasi con un inevitabile esonero. L’ex allenatore di Porto, Inter, Real Madrid e Chelsea, Manchester United, Tottenham e Roma un mese fa è stato presentato in uno stadio pieno in ogni ordine di posto, accolto ovviamente con i massimi onori.

“Mou” ha spiegato sin dalla prima conferenza stampa che la sfida Fenerbahçe lo intriga: il club di Istanbul non vince il titolo di Turchia da più di 10 anni e non c’è riuscito neppure nella passata stagione nonostante i 99 punti conquistati (i rivali del Galatasaray hanno fatto meglio). In attesa che inizi la Super Lig – la prima giornata è in programma l’11 agosto – il “Fener” sarà impegnato nei preliminari di Champions League. Per arrivare a disputare la fase a girone unico, i gialloblù devono superare tre turni di qualificazione, compresi i playoff finali. Si parte dalla trasferta di Lugano: anche per i ticinesi è il debutto in coppa, anche se il campionato svizzero è già iniziato, con gli uomini di Mattia Croci-Torti subito vincenti contro il Grasshoppers (2-1). Solo amichevoli invece per i turchi, che nelle ultime due hanno travolto Strasburgo (4-0) e Hull City (5-1). Mourinho può contare sull’atavica fame di gol del veterano Dzeko, ma dal mercato arriverà certamente un altro attaccante. Si parla con insistenza di En-Nesyri, anche se gli altri rumors riferiscono riferiscono pure di un interesse per il milanista Jovic e per il centrocampista della Fiorentina Amrabat.

Come vedere Lugano-Fenerbahçe in diretta tv e streaming

La partita tra Lugano e Fenerbahçe, valida per l’andata del secondo turno preliminare di Champions League, è in programma martedì alle 20:30. Non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. Nessuna piattaforma italiana ha acquisito i diritti sui turni preliminari della massima competezione europea per club.

Il pronostico

Il Fenerbahçe di Mourinho è apparso già pimpante in amichevole e dovrebbe far valere la propria superiorità già nel match d’andata contro il Lugano, indirizzando la qualificazione. I ticinesi riusciranno verosimilmente a segnare almeno un gol ma per loro sarà molto complicato evitare la sconfitta.

Comparazione quote

La vittoria del Fenerbahçe è quotata a 1.70 su Goldbet e Lottomatica e a 1.75 su Snai. Il segno “Gol” è quotato invece a 1.75 su Goldbet, Lottomatica e a 1.65 su Snai.

Le probabili formazioni di Lugano-Fenerbahçe

LUGANO (4-2-3-1): Saipi; Brault-Guillard, Mai, El Wafi, Valenzuela; Belhadj, Doumbia; Bislimi, Bottani, Cimignani; Aliseda.

FENERBAHCE (4-2-3-1): Livakovic; Osayi-Samuel, Soyuncu, Djiku, Mercan; Krunic, Fred; Tadic, Szymanski, Kent; Dzeko.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2

