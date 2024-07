Cerimonia d’apertura Olimpiadi 2024: quando è e dove la trasmettono

Cerimonia d’apertura Olimpiadi 2024, i Giochi parigini si aprono con una novità assoluta: ecco come e dove seguire il grande evento in tv.

Stavolta l’attesa è stata più breve. Tre anni invece di quattro, ma solo perché l’edizione 2020 venne spostata di 365 giorni per via della pandemia. Da Tokyo 2020 (in realtà 2021) a Parigi 2024. Le Olimpiadi stanno per riaprire i battenti e per la prima volta dal 2012 saranno organizzate da una grande capitale europea, Parigi.

La data da cerchiare in rosso sul calendario è il 26 luglio, il giorno della attesissima cerimonia d’apertura. In realtà le prime gare – ad esempio il torneo di calcio – inizieranno quarantotto ore prima. Qualche atleta, dunque, avrà già assaporato l’ebbrezza del debutto mentre sfilerà con i propri connazionali sulla Senna, il fiume parigino. Già, perché la grande novità di questi Giochi a cinque cerchi è il fatto che la cerimonia non si terrà, come avviene di solito, in uno stadio ma sul corso d’acqua principale della città. La tradizionale parata avrà luogo proprio nel centro cittadino ed ogni delegazione si “presenterà” navigando su una barca dotata di telecamere. Uno scenario completamente inedito – ed allo stesso tempo suggestivo – mai visto prima nella storia dei Giochi a cinque cerchi.

Cerimonia d’apertura Olimpiadi 2024, su Rai 2 la diretta in chiaro dell’evento

L’altra novità è l’accesso gratuito alle tribune installate ai lati della Senna per poter seguire l’evento. Biglietti a pagamento solo per chi volesse assistere al meraviglioso spettacolo da una posizione più ravvicinata, dal ponte Austerlitz al ponte Iéna. Nessuno, tuttavia, si perderà un minuto della cerimonia d’apertura grazie agli ottanta schermi giganti che verranno posizionati in punti strategici.

La parata si snoderà lungo un percorso di 6 chilometri. Partirà dal ponte Austerlitz e terminerà al Trocadero: in questo tragitto attraverserà ben 10 ponti nonché le due isole centrali, l’Île Saint Louis e l’Île de la Cité. E dove potremmo vederla, invece, in tv oppure dagli schermi dei nostri pc, smartphone o tablet? La cerimonia di apertura di Parigi 2024 sarà visibile dalle 20:00 per gli abbonati sulla piattaforma Discovery +, oltre che in diretta tv su Eurosport 1 – dunque anche per gli abbonati Sky e DAZN – ed in chiaro su Rai 2 (a partire dalle 19:30), canali visibili anche in diretta streaming su Sky Go, Now e Rai Play.