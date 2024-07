Bomba Verstappen, doppio annuncio: addio Red Bull

Formula 1, hanno sganciato a loro insaputa una vera e propria bomba: è tutto deciso, l’addio è nell’aria. C’entra il campione Max Verstappen.

In due interviste separate, nello stesso giorno, due persone hanno fornito degli ottimi spunti di riflessione relativamente al dibattito sul presunto addio di Max Verstappen a Red Bull. Il primo è stato Helmut Marko, della stessa scuderia del campione, l’altro è Toto Wolff, direttore esecutivo della Mercedes in Formula 1.

Il primo, interrogato in merito all’ipotesi che il pilota abbandoni il nido, ha osservato a F1Insider che l’olandese ha un contratto che scade il 2028 e che lo stesso ha delle clausole ben precise. Quanto al corteggiamento da parte di Mercedes, ha risposto così: “Le trovo normali (le “sirene”, ndr), Max è garanzia di successo, è il campione che fa la differenza per eccellenza. Avrebbe vinto gare anche in Ferrari, Mercedes o McLaren quest’anno. E se non lo avessimo sotto contratto – ha concluso così il passaggio sul tema – anche noi proveremmo a prenderlo”.

L’osservazione di Wolff in merito a Verstappen ricalca, per sommi capi, l’intervento di Marko, con la sola differenza che Toto sta dall’altra parte e che lui, in questo momento, ha solo da guadagnarci. A differenza sua, non ha niente da perdere.

Il doppio annuncio confonde i tifosi della F1: è un addio o forse no

“Al momento Max è il pilota più forte e guida la macchina migliore – queste le sue parole nell’intervista a Oe24 – Per questo per lui abbiamo sempre lasciato le porte aperte”.

“Al momento non c’è nulla che lasci pensare che possa lasciare la Red Bull – ha aggiunto ancora, rimettendo tutto in discussione – La vettura è ancora il punto di riferimento e lui è davanti. Perché dovrebbe flirtare con un’altra squadra?”. A fare da ago della bilancia, a questo punto, potrebbe essere, come aveva detto lo stesso Max giovedì, l’aggiornamento alla RB20. È sulla base di questo che potrebbe basarsi, eventualmente, la sua decisione di intraprendere una nuova avventura.

Certo è che le prossime gare, quello è poco ma sicuro, saranno decisive in questo senso. E che è solo questione di giorni, quindi, prima che Verstappen sciolga le riserve e decida, ammesso che non lo abbia già fatto, da che parte stare.