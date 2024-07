Pronostici tennis 22 luglio: sorpresa a quota 2.28 a Umago

Tennis, in questa settimana il circuito fa tappa a Kitzbuhel e Umago. In Croazia oggi tocca a due italiani: notizie e pronostici.

Mentre negli Stati Uniti il torneo di Atlanta inaugura lo swing nordamericano su cemento, in Europa è ancora la terra rossa la grande protagonista. Si gioca in Austria, a Kitzbuhel – dove sarà di scena il neocampione di Gstaad Matteo Berrettini – e a Umago, in Croazia.

Nel torneo austriaco si profila un’aspra battaglia tra lo spagnolo Jaume Munar e il tedesco Yann Hanfmann, il cui ultimo testa a testa risale allo scorso aprile, nel Masters 1000 di Montecarlo. Sul mattone tritato del principato fu l’iberico a spuntarla in tre set, stesso punteggio del primo precedente, che ebbe luogo proprio a Kitzbuhel nel lontano 2018: crediamo che anche stavolta Munar riesca a spuntarla in un match da almeno 20 game complessivi. Non sarà un incontro di breve durata neppure quello tra Lukas Klein e Sumit Nagal: l’indiano è leggermente favorito grazie alle sue doti difensive e alla capacità di reggere gli scambi prolungati da fondocampo. Ha voglia di riscatto il serbo Laslo Djere, uno specialista della superficie. Dopo la sconfitta nel secondo turno ad Amburgo, dovrebbe esordire con un successo a Kitzbuhel contro il ceco Kopriva.

In Croazia scendono in campo Cobolli e Sonego

Il campione in carica del torneo di Umago è l’australiano Alexei Popyrin, chiamato a difendere ben 250 punti. La pressione potrebbe giocare un brutto scherzo al tennista aussie, eliminato al primo turno da Amburgo e atteso da un match non semplicissimo contro uno dei giovani più talentuosi e promettenti del circuito Atp, il ceco Jakub Mensik, mai affrontato prima. La sorpresa, insomma, può starci tranquillamente.

In Croazia andrà in scena un’altra sfida molto interessante tra l’austriaco Filip Misolic e il serbo Dusan Lajovic. Quest’ultimo ha dalla sua l’esperienza ma nei due precedenti, entrambi giocati sulla terra rossa, ha sempre perso contro Misolic. Prevediamo almeno tre set nel match tra lo specialista brasiliano Thiago Monteiro ed il ceco Thomas Machac e non sarà da meno neppure l’incontro tra l’azzurro Flavio Cobolli e l’argentino Mariano Navone, reduce dalla lottatissima semifinale – durata quasi 4 ore – a Bastad contro Rafa Nadal. Non dovrebbe avere problemi, infine, Lorenzo Sonego: il piemontese non sta attraversando un periodo positivo e fatica a trovare continuità ma il croato Poljicak è un avversario alla portata.

Tennis, i possibili vincenti

Munar in Munar-Hanfmann (Atp Kitzbuhel)

Djere in Djere-Kopriva (Atp Kitzbuhel)

Mensik in Mensik-Popyrin (Atp Umago)

Misolic in Misolic-Lajovic (Atp Umago)

I pronostici sui games

Klein-Nagal (Atp Kitzbuhel, over 20,5)

Monteiro-Machac (Atp Umago, over 21,5)

Navone-Cobolli (Atp Umago, over 20,5)

Poljicak-Sonego (Atp Umago, under 23,5)

Comparazione quote

La vittoria di Mensik è quotata a 2.28 su Goldbet e Lottomatica e a 2.30 su Snai. Navone-Cobolli over 22.5 games è quotato invece a 1.56 su Goldbet e Lottomatica e a 1.48 su Snai.

