I pronostici di lunedì 22 luglio: Europei U19, Superligaen e amichevoli

I pronostici di lunedì 22 luglio, in Danimarca c’è un interessante posticipo mentre nell’Europeo Under 19 Spagna e Francia si contendono il primo posto del girone.

Nell’ultima giornata della fase a gironi degli Europei U19 nel gruppo B è lotta per il primo posto tra la Spagna e la Francia. I transalpini hanno già archiviato ogni discorso che riguarda la qualificazione rimanendo a punteggio pieno dopo le prime due partite, mentre gli iberici, a quota 4, hanno bisogno di collezionare almeno un altro punto per essere certi di superare il turno. Contro la Francia, dunque, dovrebbero riuscire ad evitare quanto meno la sconfitta in una gara che promette gol.

Si gioca anche in Finlandia, nella Veikkausliiga, dove l’Inter Turku va a caccia di un altro successo per allungare la striscia vincente: nel match casalingo contro lo Gnistan, reduce da due sconfitte di fila, la vittoria sembra essere alla portata. In Danimarca invece si conclude la prima giornata di campionato: il Copenaghen cercherà di partire con il piede giusto nella trasferta di Lyngby.

I pronostici sulle altre partite

Previsti almeno tre gol complessivi nell’altro match valido per gli Europei U19 in programma oggi tra Turchia e Danimarca, ormai quasi spacciate. Non mancheranno le emozioni neppure nelle due amichevoli tra Aris Limassol e Huddersfield e tra Kosice e Roma: i giallorossi di Daniele De Rossi, dopo la goleada rifilata al Latina, dovrebbero scatenarsi anche contro gli slovacchi.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Spagna U19 vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Spagna U19-Francia U19, Europei U19, ore 20:00

Vincenti

Inter Turku (in Inter Turku-Gnistan, Veikkausliiga, ore 17:00)

(in Inter Turku-Gnistan, Veikkausliiga, ore 17:00) Copenaghen (in Lyngby-Copenaghen, Superligaen, ore 19:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Lyngby-Copenaghen , Superligaen, ore 19:00

, Superligaen, ore 19:00 Inter Turku-Gnistan , Veikkausliiga, ore 17:00

, Veikkausliiga, ore 17:00 Turchia U19-Danimarca U19, Europei U19, ore 20:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Aris Limassol-Huddersfield , amichevole, ore 18:00

, amichevole, ore 18:00 Kosice-Roma , amichevole, ore 19:30

, amichevole, ore 19:30 Spagna U19-Francia U19, Europei U19, ore 20:00

Il “clamoroso”

• Pareggio in GAIS Goteborg-AIK, Allsvenskan, ore 19:00