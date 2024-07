MLS, i pronostici sulle partite di domenica 21 luglio

MLS, nella notte è in programma l’ultima giornata del massimo campionato nordamericano prima della sosta per la Leagues Cup.

Leo Messi è tornato con un tutore dalla Copa America. La “Pulce” dovrà restare fuori per diverse settimane per via di un infortunio ai legamenti della caviglia destra e l’Inter Miami potrebbe rivederlo – ottimisticamente – solo a fine agosto, quando la MLS riprenderà dopo la sosta estiva per la Leagues Cup. La squadra guidata dal Tata Martino, tuttavia, sta imparando a fare a meno delle giocate del fenomeno argentino e nell’ultimo turno infrasettimanale ha di nuovo scavalcato Cincinnati in cima alla classifica grazie al successo per 3-1 su Toronto.

Gli Herons adesso tenteranno di aprire una nuova striscia vincente battendo i Chicago Fire, la squadra che ha appena fermato Cincinnati e permesso all’Inter Miami di riprendersi la vetta. Difficile ipotizzare un altro colpaccio dei Fire ma è probabile che gli ospiti, ringalluzziti dal successo di mercoledì, riescano a realizzare almeno un gol in una gara che si preannuncia prolifica. In settimana abbiamo assistito anche all’inaspettato stop dei Columbus Crew, che dopo 5 vittorie di fila non sono andati al di là di un pareggio contro Charlotte. Gli uomini allenati dal francese Wilfried Nancy possono riprendere la loro marcia nella sfida di Atlanta, squadra in netta difficoltà ormai da qualche settimana: nel mese di luglio ha incassato quasi solo sconfitte ed ha interrotto la striscia negativa solamente nell’ultimo match contro il New York City (2-2).

Le previsioni sulle altre partite

In Canada c’è l’atteso derby tra Montreal e Toronto, due squadre che non stanno affatto brillando. La vittoria di Insigne e compagni ottenuta la scorsa settimana contro Philadelphia è rimasta un caso isolato, visto che a distanza di pochi giorni Toronto è caduta nuovamente in casa dell’Inter Miami.

Fiducia dunque al club del Quebec, che dovrebbe riuscire ad evitare quantomeno la sconfitta davanti ai propri tifosi (solo 2 sconfitte casalinghe finora per Montreal). È in gran forma invece l’Orlando City.

La squadra in cui milita l’ex atalantino Luis Muriel vince da 4 gare di fila e segna gol a grappoli: il New York City, reduce da due pareggi con Chicago e Atlanta, è avvisato. Potrebbe tornare al successo anche Minnesota, che non riesce più ad esultare dallo scorso 2 giugno: arriva in suo “soccorso” il fanalino di coda San Jose, ultimi a quota 14 punti. Previsti almeno tre gol complessivi, infine, nelle sfide New York Red Bulls-Cincinnati, Philadelphia-Nashville e Los Angeles Galaxy-Portland Timbers, mentre in New England Revolution-Dallas, Colorado Rapids-Real Salt Lake e Seattle Sounders-Los Angeles FC le reti non mancheranno da ambo i lati.

Possibili vincenti

Columbus Crew (in Atlanta United-Columbus Crew, ore 01:30)

Montreal o pareggio (in Montreal-Toronto FC, ore 01:30)

Orlando City (in Orlando City-New York City, ore 01:30)

Minnesota United (in Minnesota United-San Jose Earthquakes, ore 02:30)

MLS, le partite da almeno tre gol complessivi

New York Red Bulls-Cincinnati, ore 01:30

Inter Miami-Chicago Fire, ore 01:30

Philadelphia-Nashville, ore 01:30

Los Angeles Galaxy-Portland Timbers, ore 04:45

Le partite da almeno un gol per squadra

New England Revolution-Dallas, ore 01:30

Colorado Rapids-Real Salt Lake, ore 03:30

Austin-Charlotte, ore 02:30

Seattle Sounders-Los Angeles FC, ore 04:30

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria di Orlando City è quotata a 1.88 su Goldbet e Lottomatica e a 1.87 su Snai. Il segno “Gol” in Seattle Sounders-Los Angeles FC è quotato invece a 1.32 su Goldbet e Lottomatica e a 1.30 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.