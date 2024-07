Gratta e Vinci, questo tagliando moltiplica bene: subito 100mila euro

Gratta e Vinci, spendendo 10 euro il fortunato utente se n’è aggiudicato ben 100mila: tutti pazzi per questo nuovo biglietto.

Non avrà vinto il primo premio, quello da 2 milioni di euro, ma in Laguna giovedì scorso una bottiglia l’hanno stappata ugualmente. Una di quelle buone, d’annata, dal momento che nelle tasche di un appassionato dei Gratta e Vinci sono piovuti 100mila euro. Forse non una di quelle cifre che sono capaci di stravolgerti la vita – a seconda dei casi, ovviamente – ma che di sicuro avranno fatto parecchio comodo al diretto interessato.

O perlomeno permesso di vivere i prossimi anni con molti meno pensieri. Estinguere un mutuo, comprare una macchina di lusso, pianificare una serie di viaggi indimenticabili in giro per il mondo. O magari tanta beneficienza: non abbiamo idea di cosa ne farà di questi soldi il fortunato utente che due giorni fa ha fatto il colpaccio comprando un tagliando in una ricevitoria di Venezia – come riportato da Giochi 24 Notizie – tuttavia siamo abbastanza sicuri che nei prossimi mesi (o anni) di sfizi se ne potrà togliere parecchi. Ma di quale Gratta e Vinci stiamo parlando? Del Nuovo 50X, tra i più gettonati nell’ultimo periodo insieme all’arcinoto Miliardario. Si tratta di un biglietto dal costo di 10 euro che mette in palio numerosi premi: da 2 milioni fino alla cifra che si è scelto di investire per stuzzicare la dea bendata.

Gratta e Vinci, a Venezia si gode con il Nuovo 50X

Uno dei “segreti” del Nuovo 50X è la grafica accattivante, che ricorda i Gratta e Vinci tradizionali. La dinamica, tra l’altro, è anche molto simile, come ricorda il sito Grattaevincionline.it.

Dopo aver acquistato il tagliando – lo si può fare sia fisicamente che tramite il proprio conto online – bisogna iniziare a grattare, cominciando dai simboli compresi nella sezione “I tuoi numeri”. Una volta scoperti, verifichiamo se uno o più di questi è compreso nei “Numeri vincenti”: in caso di risposta affermativa, si vince il premio o la somma dei premi corrispondenti. Il Nuovo 50X rispetto ad altri Gratta e Vinci può diventare una sorta di “moltiplicatore“, come del resto si evince dal nome. Se troviamo uno dei numeri Bonus, allora vinceremo il premio moltiplicato per il valore indicato, tra 4, 10 e 50 volte. E se ne “I tuoi numeri” ci si imbatte in uno dei simboli 5X, 10X, 20X o 50X? Niente paura ma solamente tanta felicità, perché significherebbe che il moltiplicatore ha appena fatto lievitare a dismisura il premio a cui abbiamo diritto.