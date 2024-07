Tutti ricchi col Million Day: una combinazione mai vista prima

Tutti ricchi col Million Day: incredibile quello che è successo giovedì scorso. Record per l’estrazione che ha fatto 9 nuovi milionari

Tutto incredibilmente vero. Un’estrazione mai vista prima, un colpo mai successo prima. Né Lotto e nemmeno 10eLotto questa volta, ma il MillionDay che ha deciso nell’estrazione di giovedì scorso, 18 luglio, di rompere gli indugi e regalare a 9 nuovi italiani la possibilità di sentirsi ricchi, milionari.

Una combinazione identica per nove persone che poi sono passati effettivamente all’incasso. 11-18-20-22-27, questi i numeri prescelti, questi i numeri effettivamente usciti poi nell’estrazione delle 13. E mai prima di ora, si legge sul sito Agimeg.it che riporta la notizia, si erano registrare così tante vincite in maniera contemporanea. Sì, perché poi ognuno dei nove è riuscito a portare a casa la bellezza di 1 milione di euro. Quindi una vita totalmente stravolta.

MillionDay, ecco i vincitori

Inoltre, i nove vincitori, sono usciti fuori da 6 regioni diverse. Due le vincite centrate in Campania a Cardito e a San Giuseppe Vesuviano. Doppia vincita anche nel Veneto, entrambe a Follina, in provincia di Treviso. Poi in Sicilia a Modica e a Licata in provincia di Agrigento. E poi a Torino in Piemonte, a Fondi nel Lazio, e a Rimini in Emilia Romagna. Questo il dettaglio di un colpo davvero clamoroso che sicuramente, anzi difficilmente perché di sicuro nel gioco non c’è davvero nulla, si potrà ripetere.

Una storia incredibile, insomma. Una di quelle storie sicuramente da raccontare e sicuramente che non racconteremo di nuovo. Perché vincere è un conto, anche somme maggiori rispetto al milione di euro del quale vi abbiamo parlato adesso, ma pensare che possa succedere di nuovo che 9 persone possano diventare milionarie in pochi secondi è davvero impossibile. O quasi. Auguri a tutti comunque, e magari adesso verrà fatta una bella vacanza visto che siamo proprio in quel periodo in cui tutti sognano un viaggio, o un bagno al mare, o una gita in montagna. O magari un viaggio dall’altra parte del Mondo. Con un milione di euro in tasca è davvero tutto possibile.