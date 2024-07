Jacobs flop, goduria Egonu: colpo di scena a Parigi

Jacobs flop, goduria Egonu: nella capitale francese la spedizione azzurra riuscirà a fare meglio rispetto a Tokyo? Ecco il verdetto.

L’obbiettivo, inutile nasconderlo, è fare meglio rispetto a tre anni fa. Se la spedizione azzurra dovesse riuscirci, allora farebbe registrare un nuovo, fantastico, record. Non sarà affatto semplice, perché nella storia delle Olimpiadi estive l’Italia non aveva mai portato a casa 40 medaglie come è avvenuto invece nel 2021 a Tokyo.

In Giappone lo sport italiano ha raggiunto vette mai toccate in passato, bissando anche lo stesso numero di ori (10) dei Giochi precedenti, quelli di Rio de Janeiro. L’atletica, in terra nipponica, fu grande protagonista.

Impossibile rimuovere dai ricordi lo storico trionfo di Marcell Jacobs, primo italiano di sempre ad aggiudicarsi la medaglia più ambita nei 100 metri piani. Ma non fu da meno neppure l’impresa dell’altista Gianmarco Tamberi, che si è “diviso” l’oro con il suo amico-rivale Barshim. E a Parigi? Rivivremo le stesse sensazioni? Una domanda alla quale è difficile dare una risposta così su due piedi, anche se le aspettative sono molto alte. Stando alle previsioni del Virtual Medal Table del Gruppo Nielsen, possiamo tuttavia dormire sonni tranquilli. Come spiega Virgilio Sport, parliamo di un “medagliere virtuale” che tiene conto dei dati disponibili sui risultati delle principali competizioni mondiali e continentali che si sono svolte dai Giochi estivi del 2021.

Jacobs flop, goduria Egonu: le previsioni del VMT

Iniziamo subito col dire che secondo il VMT l’Italia migliorerà i numeri di Tokyo, conquistando ben 6 medaglie in più rispetto all’ultima Olimpiade. Ciò non significa però che gli atleti più attesi non possano fare flop.

Il Virtual Medal Table, ad esempio, non crede in un bis di Jacobs. Il nativo di El Paso, che non partirà favorito a Parigi, non andrà neppure a medaglia. Niente da fare anche per il sopracitato Tamberi: dopo la vittoria agli Europei romani l’eclettico marchigiano potrebbe conquistare al massimo un argento. Colpa del lieve infortunio con cui ha dovuto fare i conti nelle ultime settimane? Può darsi. E chi saranno invece i nuovi eroi? Tra le potenziali medaglie d’oro, stando a VMT, c’è quella di Paola Egonu e della pallavolo femminile guidata da Julio Velasco. Sul gradino più alto del poduo ci finiranno pure Giovanni De Gennaro nella canoa; Aziz Abbes Mouhiidine e Irma Testa nella boxe; Tommaso Marini, Alice Volpi e la squadra femminile nel fioretto/scherma; Thomas Ceccon nel nuoto; Elena Micheli nel pentathlon moderno; Vito Dell’Aquila nel taekwondo; Ruggero Tita e Caterina Banti nella vela. E Jannik Sinner? Niente oro per lui, “soltanto” bronzo.