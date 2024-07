Batosta per Sinner: rivelazione terribile

Batosta per Sinner, continuano a esserci dubbi sulla reale classifica Atp. Adesso è un altro che dà una sentenza verso il rivale di sempre

Dopo la vittoria di Carlos Alcaraz a Wimbledon sono diversi gli esperti di tennis che hanno messo in discussione il primo posto nella classifica Atp di Jannik Sinner. E sono molti i commentatori che in questo momento, anche per via dei 4 Slam in carriera vinti, vedono lo spagnolo davanti. Ci sta, ovviamente, tutti possono avere e hanno diritto al proprio pensiero.

In tutto questo c’è anche un altro commento, quello di Omar Camporese che ha rilasciato un’intervista a Fan Page, che ha detto la sua sui due campioni. Sottolineando, inoltre, anzi per meglio dire mettendo in evidenza, quello che secondo lui per ora è un problema di Jannik e invece è un punto di forza dello spagnolo.

Batosta per Sinner, ecco le parole di Camporese

“Quando vedo giocare Alcaraz, nei momenti difficili fa qualcosa di diverso, un aspetto che manca a Jannik. Quindi dispone di una maggiore varietà. Al momento lo vedo un pochettino più su. A livello tecnico e fisico lo spagnolo è avanti, ma Jannik è più forte a livello mentale”. A Wimbledon “Jannik ha avuto anche un tabellone non agevole perché ha affrontato dei buoni giocatori. Ho visto la partita con Berrettini e l’ho trovato un pochettino diverso, quasi impaurito per la prima volta. Questo perché probabilmente adesso deve affrontare il fatto di essere il numero uno al mondo. L’ho visto bianco in volto sia con Berrettini che nella partita con Medvedev e mi sono chiesto cosa fosse successo. Era silenzioso, non il solito Sinner che guarda il suo angolo, fa il pugno, eccetera. Non era il solito Jannik”.

Insomma, dubbi che continuano a esserci per Jannik che in questo momento sta cercando di lavorare al meglio per prepararsi alle Olimpiadi di Parigi ormai alle porte. Certo, sulla terra rossa francese non sembra essere proprio il numero uno, mentre sul cemento americano, nel prossimo Slam, allora potrebbe tornare anche a vincere. Vedremo. Ma le polemiche continuano ed è evidente.