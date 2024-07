Eliteserien, i pronostici sulla quindicesima giornata: il Brann prova ad invertire la rotta

Eliteserien, il club di Bergen non riesce più a vincere e rischia di far scappare la capolista Bodo/Glimt: il Molde, nel frattempo, sente odor di sorpasso.

Nell’anticipo della quindicesima giornata la capolista Bodo/Glimt ha immediatamente riscattato il passo falso con il Sandefjord, battendo con un netto 3-1 l’Odd e portandosi a +7 sulla sua principale inseguitrice, il Brann. Per evitare di perdere ulteriore terreno nei confronti dei gialloneri, gli uomini di Eirik Horneland, attualmente secondi in classifica, sono costretti a fare il colpaccio nella complicata trasferta di Sarpsborg contro una squadra in ottima salute, reduce da due vittorie di fila con Haugesund e Rosenborg.

Il problema è che il Brann ha dimenticato come si vince: i 3 punti mancano da un mese e mezzo e nelle ultime tre giornate di Eliteserien il club di Bergen ha raccolto solmente due pareggi e rimediato una pesantissima sconfitta nello scontro diretto con il Bodo/Glimt (5-1). Non è da escludere, dunque, un nuovo scivolone in una partita da almeno tre gol complessivi. È pronto ad approfittare di un’eventuale sconfitta del Brann il Molde, al momento terzo con una partita e con un punto in meno dei biancorossi. La formazione guidata da Erling Moe nell’ultimo turno non è andata al di là di un pareggio a reti bianche (0-0) con il Fredrikstad ma prima di allora erano arrivare due roboanti vittorie con Tromso e Lillestrom. Il suo avversario di turno, il KFUM Oslo, ha appena interrotto un digiuno di successi che andava avanti ininterrottamente da metà maggio e non sembra essere un ostacolo invalicabile.

I pronostici sulle altre partite

Nel programma domenicale spicca la sfida tra Rosenborg e Lillestrom. I bianconeri non possono essere soddisfatti del cammino svolto finora: dopo 15 turni di campionato sono a +3 sulla zona retrocessione e lontanissimi dalle posizioni che contano.

Davanti al proprio pubblico però hanno una marcia in più – non perdono da maggio – ed in settimana hanno battuto in amichevole il Manchester United di ten Hag grazie ad una rete di Holm in pieno recupero (1-0). Una prestazione tutto sommato positiva che potrebbe dare la carica ai 26 volte campioni di Norvegia. Contro il Lillestrom sono leggermente favoriti in una gara che promette molti gol: negli ultimi 5 precedenti tra le due squadre ne sono stati segnati ben 18. Probabile anche un risultato positivo dell’HamKam nel match con i Fredrikstad, mentre in Haugesund-Viking e Stromsgodset-Tromso entrambe dovrebbero andare a segno.

Possibili vincenti

Molde (in Molde-KFUM Oslo, sabato 20 ore 20:15)

HamKam o pareggio (in HamKam-Fredrikstad, domenica 21 ore 17:00)

Rosenborg o pareggio (in Rosenborg-Lillestrom, domenica 21 ore 19:15)

Eliteserien, le partite da almeno tre gol complessivi

Sarpsborg-Brann, sabato 20 ore 18:00

Rosenborg-Lillestrom, domenica 21 ore 19:15

Le partite da almeno un gol per parte

Molde-KFUM Oslo, sabato 20 ore 20:15

Haugesund-Viking, domenica 21 ore 17:00

Stromsgodset-Tromso, domenica 21 ore 14:30

Comparazione quote

La vittoria del Molde è quotata a 1.40 su Goldbet e Lottomatica e a 1.45 su Snai. Il segno “Over 2.5” in Rosenborg-Lillestrom è quotato invece a 1.50 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

