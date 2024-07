Brasileirao, i pronostici sulla diciottesima giornata: il Botafogo tenta l’allungo

Brasileirao, il Fogao si è preso la vetta della classifica grazie al successo nel turno infrasettimanale con il Palmeiras: notizie e pronostici.

Un gol di Tiquinho Soares, nel turno infrasettimanale, ha permesso al Botafogo di aggiudicarsi lo scontro al vertice con il Palmeiras (1-0) e di staccare il Verdao in classifica, prendendosi la vetta solitaria. Per il Fogao, guidato dal portoghese Artur Jorge, è indubbiamente un momento straordinario: 4 vittorie di fila e solamente un gol subito nei match giocati a luglio dai bianconeri, che adesso guardano tutti dall’alto verso il basso.

Il Botafogo non vuole perdere lo slancio e nel weekend va a caccia del quinto successo consecutivo contro un avversario che ha certamente vissuto periodi migliori, l’Internacional di Porto Alegre. O Colorado non vince da un mese e l’esonero di Eduardo Coudet non ha sortito gli effetti sperati: solo 2 i punti conquistati nelle ultime quattro giornate dai biancorossi, che verosimilmente non riusciranno a limitare i danni neppure in casa della capolista. È scivolato invece a 5 punti dalla vetta – con una partita in meno – il Flamengo dell’ex selezionatore della Seleçao Tite: “colpa” dei due passi falsi casalinghi con Cuiabà (1-1) e Fortaleza (1-2). I rossoneri non possono più sbagliare se non vogliono perdere ulteriore terreno nei confronti di Botafogo e Palmeiras e contro il Criciuma, squadra che nelle ultime sei giornate ha battuto esclusivamente il Cruzeiro ha buone possibilità di tornare a conquistare i tre punti.

Il Palmeiras in casa è una sentenza

La voglia di riscatto è tanta anche in casa Palmeiras: il Verdao di Abel Ferreira proverà ad archiviare la sconfitta con il Botafogo nel match casalingo con il Cruzeiro. Lo storico club di San Paolo nel proprio stadio raramente sbaglia e mette nel mirino il settimo successo di fila in una gara da almeno due reti complessive.

Una delle squadre più in forma nell’ultimo periodo è il Fortaleza, reduce da 5 vittorie in 6 partite. Il Leao parte favorito anche contro l’Atletico Goianiense ultimo in classifica e dovrebbe spuntarla pure il Bahia: nonostante stia alternando una vittoria ad una sconfitta ormai dallo scorso giugno, il club allenato dall’ex portiere Rogerio Ceni molto probabilmente riuscirà ad approfittare dei problemi del Corinthians, attualmente quartultimo: previsto almeno una rete per parte. Non dovrebbero mancare i gol nella sfida tra Bragantino e Athletico Paranaense: il Toro Loko ha un buon record casalingo e quasi certamente eviterà anche la sconfitta.

Possibili vincenti

Flamengo (in Flamengo-Criciuma, sabato 20 ore 21:00)

Botafogo (in Botafogo-Internacional, sabato 20 ore 23:30)

Fortaleza (in Fortaleza-Atletico Goianiense, domenica 21 ore 23:30)

Bahia (in Bahia-Corinthians, domenica 21 ore 21:00)

Bragantino o pareggio (in Bragantino-Athletico Paranaense, domenica 21 ore 23:30)

Brasileirao, le partite da almeno due gol complessivi

Palmeiras-Cruzeiro, domenica 21 ore 02:00

Bragantino-Athletico Paranaense, domenica 21 ore 23:30

Le partite da almeno un gol per squadra

Bahia-Corinthians, domenica 21 ore 21:00

Juventude-San Paolo, domenica 21 ore 23:30

Comparazione quote

La vittoria del Botafogo è quotata a 1.70 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Gol” in Bahia-Corinthians è è quotato invece a 1.85 su Goldbet e Lottomatica e a 1.77 su Snai.

