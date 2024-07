Blitz Milan, tifosi in festa: arriva l’ex bianconero

Blitz Milan, i tifosi rossoneri sono in festa: pronta l’offerta per portare a Milanello l’ex bianconero e così chiudere il reparto. La situazione

In questa sessione di mercato la squadra che si è mossa meglio, fino al momento, è stata la Juventus, che ha già piazzato quattro colpo importanti e così come annunciato ieri da Giuntoli in conferenza stampa è pronta a farne altri tre.

Ma anche il Milan che ha preso Morata ha trovato il sostituto di Giroud e non solo, i rossoneri possono prendere anche un altro attaccante che è stato individuato in Abraham della Roma. Ma prima di chiudere, o per meglio dire, cercare di farlo con l’inglese, i rossoneri sono pronti a dare un vero e proprio assalto al difensore messo nel mirino. Si è parlato di Todbo, ad esempio, ma la pista è difficile perché ci sono delle squadre della Premier League interessate al giocatore (oltre che la Juventus) quindi le strategie di mercato potrebbero cambiare decisamente. E secondo le informazioni che sono state riportate da Ekrem Konour, Ibrahimovic è pronto al blitz in terra londinese.

Blitz Milan, assalto a Kiwior

Il nome è quello dell’ex bianconero dello Spezia Kiwior, 24 anni, polacco, che anche all’Europeo ha fatto discretamente con la maglia della propria nazionale. Secondo quanto letto, il Milan sarebbe pronto a fare un’offerta per portare a Milano il giocatore e sistemare in questo modo il reparto di Paulo Fonseca. Non sarà facile, perché la richiesta è abbastanza alta, ma Ibrahimovic potrebbe iniziare a impostare un’operazione in prestito con diritto di riscatto. In questo modo avrebbe la possibilità anche di rinviare nel caso l’investimento alla prossima stagione.

Vedremo se effettivamente andrà in questo modo. Ma sicuramente Kiwior, che conosce il campionato italiano in primis e che poi ha maturato una discreta esperienza in Premier League, sarebbe un innesto di spessore, di quelli che possono alzare il livello qualitativo della rosa. E dare così a Fonseca un elemento sul quale puntare serenamente nel corso della stagione che inizierà ufficialmente tra meno di un mese.