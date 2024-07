Tennis, esame Tsitsipas per Berrettini: pronostici sabato 20 luglio

Tennis, riflettori puntati su Gstaad: in Svizzera Matteo Berrettini cercherà di battere per la prima volta in carriera il greco Tsitsipas.

È già tempo di semifinali nei tre tornei post-Wimbledon e pre-Olimpiadi che vanno in scena sulla terra rossa di Amburgo, Bastad e Gstaad. L’unico italiano a giocarsi l’accesso alla finale è Matteo Berrettini, che nel penultimo atto del torneo svizzero affronterà un altro ex top 10 come Stefanos Tsitsipas nella sfida più attesa di questo weekend tennistico.

L’azzurro, che aveva dato ottime sensazioni a Wimbledon – si era arreso in quattro set al connazionale Sinner – a Gstaad ha dimistrato di aver ritrovato quel ritmo-partita che gli era mancato nella prima parte della stagione per colpa dei continui stop, tra infortuni e problemi vari. Berrettini, del resto, in questo Atp 250 si è sempre ben comportato – l’ha vinto nel 2018 e ha fatto finale nel 2022 – ed il fatto che si giochi in altura non fa altro che esaltare le sue doti al servizio. Il martello romano non ha lasciato neppure un set per strada e nei quarti si è imposto sul canadese Auger-Aliassime dopo due tie break. Contro Tsitsipas, numero 12 al mondo, ovviamente non partirà favorito – neanche una vittoria in sei precedenti con il greco – ma si profila un match molto combattuto, che potrebbe risolversi al terzo set. E non è da escludere neppure l’ipotesi tie break, visto che per Tsitsipas non sarà affatto una passeggiata strappare il servizio all’azzurro.

Un qualificato per Nadal

Il vincente della sfida Tsitsipas-Berrettini se la vedrà in finale con uno tra Jan-Lennard Struff e Quentin Halys. Si tratta di unaltro match che potrebbe non essere di breve durata, considerando lo stato di grazia del francese, approdato nel main draw dalle qualificazioni. Halys, peraltro, contro il brasiliano Heide ha messo a segno quello che probabilmente verrà eletto come punto dell’anno.

How on EARTH 🤯 From the floor @QuentinHalys hits one of the shots of the year…@SwissOpenGstaad #ATPGstaad pic.twitter.com/L5mSVuMFPS — Tennis TV (@TennisTV) July 19, 2024

Spostandoci ad Amburgo, il padrone di casa (e campione in carica) Alexander Zverev dopo aver sofferto con il francese Gaston nel secondo turno, si è sbarazzato con un comodo 6-4 6-3 del cinese Zhang e non dovrebbe avere problemi contro il pur insidioso Pedro Martinez.

Nell’altra semifinale l’esperienza su terra dell’argentino Baez potrebbe essere determinante per ribaltare il pronostico contro il francese Fils, in uno degli incontri più interessanti. Si gioca anche a Bastad, in Svezia, dove i riflettori sono puntati senza alcun dubbio su Rafa Nadal. Il campione maiorchino ieri ha dovuto sudare le fatidiche sette camicie – quasi 4 ore di gioco – per piegare l’argentino Navone e potrebbe pagare lo sforzo contro il qualificato Ajdukovic. Match potenzialmente parecchio tirato anche quello tra due specialisti della superficie come l’argentino Tirante ed il portoghese Borges.

Tennis, i possibili vincenti

Baez in Baez-Fils (Atp Amburgo)

Borges in Tirante-Borges (Atp Bastad)

Struff in Struff-Halys (Atp Gstaad)

I pronostici sui games

Zverev-Martinez (Atp Amburgo, under 21,5)

Nadal-Ajdukovic (Atp Bastad, over 19,5)

Tsitsipas-Berrettini (Atp Gstaad, over 22,5)

