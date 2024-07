I pronostici di sabato 20 luglio: Brasileirao, Eliteserien ed MLS

I pronostici di sabato 20 luglio, il Flamengo cercherà di tornare a vincere dopo due giornate in cui ha mancato l’appuntamento con i tre punti.

In questo fine settimana il Brasileirao, il massimo campionato brasiliano, propone diversi match interessanti e tra questi c’è la sfida tra il Flamengo di Tite, l’ex selezionatore della Seleçao, e il Criciuma. Il Mengao è stato fin troppo incostante nelle ultime partite – un pareggio tra Cuiabà e Fortaleza – e la voglia di tornare a vincere è tanta, dal momento che sono già cinque i punti che separano i rossoneri dalla capolista Botafogo.

Mercoledì il Flamengo avrebbe dovuto affrontare l’Internacional di Porto Alegre ma la partita è stata rinviata: il riposo potrebbe aver giovato al club di Rio, che al Maracana dovrebbe riconquistare i tre punti contro una squadra che ne ha ottenuto solamente uno nelle ultime tre giornate. Vittoria probabile anche per i norvegesi del Molde, costretti ad inseguire il Bodo/Glimt nell’Eliteserien: il KFUM Oslo però in trasferta è sempre combattivo ed è per questo che, nonostante gli uomini di Erling Moe partano favoriti, immaginiamo una gara equilibrata, in cui anche gli ospiti troveranno la via del gol. In Polonia, infine, prosegue il programma della prima giornata di Ekstraklasa: il Legia Varsavia non dovrebbe avere problemi a regolare lo Zaglebie Lubin.

I pronostici sulle altre partite

La Supercoppa inaugura la stagione calcistica in Belgio: Il Club Brugge, campione in carica, dovrebbe riuscire a regolare l’Union Saint-Gilloise in una gara che promette spettacolo. Gli ultimi confronti tra nerazzurri e gialloblù non hanno mai deluso da questo punto di vista, essendo due squadre votate all’attacco: almeno due le reti complessive.

Per chi va a caccia di gol può guardare all’MLS, di nuovo in campo dopo il turno infrasettimanale: in New York Red Bulls-Cincinnati e LA Galaxy-Portland Timbers sono attesi almeno 3 gol totali, ma non sarà da meno neppure il match di Eliteserien tra Sarpsborg e Brann. Andranno verosimilmente a segno entrambe, infine, in New England Revolution-Dallas e Colorado Rapids-Real Salt Lake.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Club Brugge vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Club Brugge-Union SG, Supercoppa del Belgio, ore 20:00

Vincenti

Molde (in Molde-KFUM Oslo, Eliteserien, ore 20:15)

(in Molde-KFUM Oslo, Eliteserien, ore 20:15) Flamengo (in Flamengo-Criciuma, Brasileirao, ore 21:00)

(in Flamengo-Criciuma, Brasileirao, ore 21:00) Legia Varsavia (in Legia Varsavia-Zaglebie Lubin, Ekstraklasa, ore 20:15)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Sarpsborg-Brann , Eliteserien, ore 18:00

, Eliteserien, ore 18:00 New York Red Bulls-Cincinnati , MLS, ore 01:30

, MLS, ore 01:30 Los Angeles Galaxy-Portland Timbers, MLS, ore 04:45

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Yverdon Sport-Zurigo , Super League svizzera, ore 18:00

, Super League svizzera, ore 18:00 New England Revolution-Dallas , MLS, ore 01:30

, MLS, ore 01:30 Colorado Rapids-Real Salt Lake, MLS, ore 03:30

Il “clamoroso”

• Hacken vincente e almeno un gol per parte in Varnamo-Hacken, Allsvenskan, ore 15:00