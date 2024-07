Formula 1, l’annuncio è arrivato: svelato il vincitore in Ungheria

Formula 1, è arrivato l’annuncio: svelato in anticipo chi vincerà il prossimo Gran Premio in Ungheria. Non si hanno davvero dubbi

Nelle ultime settimane il Mondiale di Formula Uno è diventato leggermente più avvincente. Purtroppo non per merito della Ferrari, che non riesce in nessun modo a trovare continuità nel corso della stagione. Due vittorie, una con Sainz e una con Leclerc, però poi troppi punti persi per strada e nemmeno la sensazione di aver alzato il proprio livello. E gli altri, invece, lo hanno fatto.

In Inghilterra, nell’ultimo appuntamento, ha vinto la Mercedes di Lewis Hamilton mentre adesso si corre in Ungheria. Rimane sempre difficile riuscire a indovinare un pilota vincente, soprattutto in un momento dell’anno come questo. Ma senza dubbio la Red Bull, con Max Verstappen, vorrà tornare a trionfare. Nonostante questo, a svelare senza troppi giri di parole chi vincerà il prossimo Gran Premio, quello dell’Ungheria appunto, ci ha pensato Damon Hill, che ha vinto il Mondiale nel 1996, quindi è uno che sa come si fa.

Formula 1, Damon Hill svela il vincitore

Il pilota britannico è ovviamente impressionato dalla crescita della McLaren. E, infatti, è convinto che entrambi i piloti hanno buone possibilità di vincere contro l’olandese che da tre anni a questa parte conquista il Mondiale dei piloti. Damon Hill ha parlato dentro uno dei tantissimi podcast dedicati alla Formula Uno.

“Dal mio punto di vista la Red Bull sembra essere un po’ in crisi – ha dichiarato – mentre la McLaren sarà molto competitiva, e quindi punto su una doppietta McLaren e Verstappen 3°. Direi che vincerà Norris, ma anche Piastri potrà fare la sua parte. Non è chiaro se la Mercedes funzionerà anche in Ungheria, ma se dovesse accadere tutte le scommesse sono aperte”. Insomma, sarà la McLaren secondo l’ex pilota e campione del mondo a prendersi il Gran Premio, cercando così di mantenere vivo un Mondiale che non è così scontato ma che ovviamente ha un enorme favorito per quello che ha fatto fino al momento. Ma la Red Bull non sembra, oggettivamente, la migliore macchina in questo momento.