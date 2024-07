Berrettini, la profezia si avvera a metà: trattativa in corso

Berrettini, ricordate la profezia riguardante il tennista romano? Bene, sta per avverarsi almeno in parte: mettetevi comodi, inizia lo show.

Un anno fa, di questi tempi, non si parlava d’altro che di loro. Del modo, ovviamente solo presunto e fantomatico, in cui Melissa Satta stava “rovinando” uno dei migliori tennisti della nuova generazione. E a dirla tutta non ci sorprende affatto, dopo quello che hanno passato, che l’ex velina e Matteo Berrettini abbiano deciso di interrompere di colpo la loro relazione, protrattasi all’incirca per un anno.

Ne hanno sopportate di cotte e di crude e c’era da aspettarselo che tutta questa pressione, prima o poi, avrebbe contribuito a farli scoppiare. Fortuna che né lui e né lei se ne sono rimasti in un angolo a leccarsi le ferite. Sono di nuovo felici e hanno accanto due partner che, così almeno sembrerebbe, avrebbero permesso loro di ritrovare un po’ di serenità dopo la tempesta mediatica di cui sono stati vittima.

Melissa sta con Carlo Beretta, mentre Matteo è tornato a sorridere tra le braccia di Federica Lelli. E mentre i due ex piccioncini ricostruivano daccapo la loro vita, dietro le quinte si avverava, almeno in parte, una delle profezie più quotate ai tempi della loro relazione.

Berrettini, a un passo dal sì: presto in tv

Di Berrettini si diceva, come si ricorderà, che fosse un tennista ormai finito e che non avesse la benché minima possibilità di tornare agli antichi fasti. La prestazione a Wimbledon dice altro, per cui è altamente improbabile che si avveri ciò che i detrattori avevano ipotizzato. Che il prossimo passo del tennista fosse, cioè, lo sbarco sull’Isola dei famosi.

Non c’è nessun reality show in vista per il campione romano, che sta cercando di risalire il ranking e di spegnere le voci di quanti lo credevano alla deriva. Ci sarebbero buone nuove, invece, sul fronte della Satta, in trattativa per prendere parte alla prossima edizione del dancing show più amato dai telespettatori italiani. Ci riferiamo al mitico Ballando con le stelle, sul cui palco l’ex velina di Striscia la notizia potrebbe essere, per l’appunto, protagonista.

Milly Carlucci, così si vocifera, sta spingendo per averla nel cast, per cui ci sono buone probabilità di vederla presto su Rai 1. Sarebbe la prima velina nella storia, oltretutto, a partecipare all’edizione nostrana della nota trasmissione televisiva (la Canalis ha partecipato a quella americana, ndr). La profezia si è avverata, quindi, ma solo a metà. Niente Isola. Ma, in compenso, un sacco di Stelle.