Verstappen in Ferrari: Vasseur allo scoperto

Verstappen in Ferrari ma non solo: intervistato da Auto Motor und Sport il team principal della Rossa è uscito allo scoperto

Vasseur allo scoperto. Il team principal della Ferrari, in un’intervista rilasciata da Auto Motor und Sport ha parlato di Max Verstappen. Ora, prima di dare false illusioni, al momento ci sono pochissime possibilità che il tri campione del mondo che si avvia al quarto successo possa approdare alla Rossa: non solo perché ci sono Leclerc e Hamilton, ma anche e soprattutto perché la Red Bull non è intenzionata a privarsi di quello che è il migliore del Mondiale.

Ma le parole del team principal della Ferrari lasciano le porte aperte al futuro. Una scuderia come quella di Maranello, la più amata al mondo e la più affascinante per tutti, non può non pensare di non avere i migliori dentro la propria squadra. Tutti prima o poi sono passati dall’Italia, i più forti per intenderci, e l’ingaggio di Hamilton ovviamente va verso questa direzione, è un segnale, è qualcosa che dimostra ancora una volta come tutti i piloti sognino di salire su quella macchina. Detto questo, andiamo a leggere le parole di Vasseur.

Verstappen in Ferrari, cosa ha detto Vasseur

Il tema principale in questo discorso è stato quello di Newey, uno dei più importanti tecnici in circolazione che dallo scorso primo maggio è libero sul mercato. Formula Passion ha parlato in tempi non sospetti di un interesse della Rossa. E Vasseur conferma, praticamente, tutto questo.

“Newey? Sarebbe lo stesso se mi chiedessero ‘sei interessato a Max Verstappen? Vorrei vedere quale team principal direbbe di no. Sarebbe un grave errore tecnico da parte mia se non pensassi a Newey. Questa tematica va inquadrata diversamente. Si inserirebbe bene all’interno del team? Cosa porterebbe al team per il futuro? A volte uno più uno non fa due, ma due e mezzo. Newey è certamente un tema, così come è un tema per tutti”. Un ragionamento logico di uno che vuole il bene della propria squadra, di uno che sogna di vincere con la Ferrari. Così come lo sognano i tifosi allo stesso modo.