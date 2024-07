I pronostici di venerdì 19 luglio: Europei U19, Eliteserien e Allsvenskan

I pronostici di venerdì 19 luglio, non c’è solo il campionato europeo di categoria: si ricomincia a giocare pure in Repubblica Ceca e Danimarca.

In Irlanda del Nord sta andando in scena la 70esima edizione dell’Europeo Under 19, vinto dall’Italia la scorsa estate. Nel gruppo B sono state sorteggiate sia Francia che Spagna: entrambe sono rimaste a punteggio pieno dopo la prima giornata – hanno ottenuto due vittorie soffertissime – e prima dello scontro diretto che verosimilmente deciderà il primo posto, in questo turno dovrebbero riuscire a conquistare altri 3 punti contro Danimarca e Turchia, inchiodate a quota zero.

In questo fine settimana ricomincia anche il massimo campionato danese, la Superligaen: attesi almeno 3 gol complessivi nell’anticipo tra AGF e Midtjylland, mentre il Nordsjaelland ha buona probabilità di esordire con un successo contro l’Aalborg, sfruttando il fattore campo (nella passata stagione perse solo una partita davanti al proprio pubblico). In Norvegia, invece, l’Eliteserien è in pieno svolgimento: la capolista Bodo/Glimt deve riscattare la sconfitta subita una settimana fa in casa del Sandefjord e parte favorita contro l’Odd, in un match in cui potrebbe faticare a tenere la porta inviolata.

I pronostici sulle altre partite

Nella prima giornata del massimo campionato ceco, la 1.Liga, lo Sparta Praga cercherà di iniziare con il piede giusto: il modesto Pardubice farà molta fatica a limitare i danni contro il club della capitale.

Prevediamo almeno un gol per parte, infine, nelle sfide tra Sirius e Malmo (Allsvenskan) e Jagiellonia e Puszcza (Ekstraklasa): la squadra che attualmente è al comando della classifica nel massimo campionato svedese è reduce dall’inaspettato scivolone in casa del Mjallby e non ha collezionato nessun clean sheet nelle ultime quattro giornate.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Sparta Praga vincente e almeno tre gol complessivi in Sparta Praga-Pardubice, 1.Liga, ore 19:00

Vincenti

Francia U19 (in Danimarca U19-Francia U19, Europeo U19, ore 16:30)

(in Danimarca U19-Francia U19, Europeo U19, ore 16:30) Spagna U19 (in Turchia U19-Spagna U19, Europeo U19, ore 20:00)

(in Turchia U19-Spagna U19, Europeo U19, ore 20:00) Nordsjaelland (in Nordsjaelland-Aalborg, Superligaen, ore 20:00)

(in Nordsjaelland-Aalborg, Superligaen, ore 20:00) Bodo/Glimt (in Bodo/Glimt-Odd, Eliteserien, 19:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

AGF-Midtjylland , Superligaen, ore 18:00

, Superligaen, ore 18:00 Nordsjaelland-Aalborg , Superligaen, ore 20:00

, Superligaen, ore 20:00 Bodo/Glimt-Odd, Eliteserien, ore 19:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Sirius-Malmo , Allsvenskan, ore 19:00

, Allsvenskan, ore 19:00 Jagiellonia-Puszcza, Ekstraklasa, ore 18:00

Il “clamoroso”

• Bodo/Glimt vincente e almeno un gol per parte in Bodo/Glimt-Odd, Eliteserien, ore 19:00