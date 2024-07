“Ha fatto pena per tre anni”: Juve messa all’angolo

Calciomercato Juventus, Giuntoli dopo aver preso anche Cabal ha in mente di andare a chiudere per l’esterno. Ma è messo all’angolo

Oggettivamente in questa fase di mercato è la Juventus quella che si è mossa meglio. Di Gregorio, Cabal, Douglas Luiz e Thuram – dalla porta passando per la difesa e chiudendo con il centrocampo – sono gli innesti già ufficializzati dalla Vecchia Signora.

E non è finita qui ovviamente: perché con Soulé e Chiesa che potrebbero entrambi salutare (pressing della Roma e non solo) adesso Cristiano Giuntoli deve cercare di andare a prendere quell’esterno offensivo che possa aiutare Thiago Motta nelle scelte lì davanti. Si sta parlando con molta insistenza nel corso di questi giorni di un interesse importante per Jadon Sancho del Manchester United, che ha passato i sei mesi da gennaio e giugno in prestito al Borussia Dortmund dimostrando di essere un elemento in grado di dare il proprio supporto anche in Champions League e non solo in campionato. Insomma, la Juve ci pensa e potrebbe anche cercare di chiudere. Ma a mettere Giuntoli all’angolo ci ha pensato Graziano Carugo Campi.

Sancho ha fatto “pena per tre anni”

Un commento esplicito, netto. “Su Sancho la questione è semplice: ha fatto pena per tre anni di fila. Questo è agli atti e alla storia. Se poi Motta lo rivitalizza, a 24 anni, è un altro discorso ma di certo non è un discorso da fare sopra i 20 milioni”. Quindi, in poche parole, ok al possibile investimento di mercato ma sicuramente bene al di sotto di certe cifre che sono circolate fino al momento.

Sancho come detto è un giocatore giovane, importante, e che potrebbe dare ancora tanto. Almeno questa è la sensazione. Quindi la Juve fa sicuramente bene a pensarci perché potrebbe anche essere un grosso investimento per il futuro. Vedremo come andrà a finire, anche se per il momento la trattativa sembra essere in una fase abbastanza fredda, con nessun assalto. Perché i bianconeri in questo momento potrebbero essere costretti a cedere qualcuno prima di fare qualche altro investimento. Vedremo.