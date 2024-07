Emma Raducanu infiamma il gossip: doppio misto col figlio del campione

Emma Raducanu ha rotto con Carlo Agostinelli e avrebbe già una nuova fiamma. Clamoroso: lui è il figlio di un’icona indimenticabile.

La notizia è passata in sordina ed è stata abilissima, la diretta interessata, ad evitare che i rumors rimbalzassero di tabloid in tabloid e di bacheca in bacheca. Ha preferito che si parlasse del suo attesissimo ritorno in campo, com’è peraltro giusto che sia, piuttosto che della sua vita privata, che ha spesso adombrato la sua carriera e i suoi meriti sportivi.

Eppure, è successo: Emma Raducanu è tornata single. La rottura con Carlo Agostinelli, figlio di un magnate e della responsabile delle pubbliche relazioni di Dior, risalirebbe allo scorso mese di giugno, benché sia impossibile datarla con maggiore precisione. Sta di fatto che, appunto, non è stata certo lei a farne parola. Qualcuno si è semplicemente reso conto, ad un certo punto, che la tennista non lo seguiva più. Gesto inequivocabile, di questi tempi.

Fortuna che, al netto della rottura, a Wimbledon la si sia vista sorridente e felice, soprattutto, di essere nuovamente competitiva. Questo perché pare, almeno così si dice dalle sue parti, che ci sarebbe già un nuovo flirt in corso. Non con Carlos Alcaraz, benché i media speculino sulla loro simpatia già da qualche tempo a questa parte, al punto che dopo la vittoria a Wimbledon è stato chiesto all’iberico se Emma fosse in tribuna per lui o semplicemente per assistere alla partita.

Emma Raducanu e Romeo Beckham, cosa c’è di vero?

Non sarebbe il 4 volte campione Slam la nuova ed ipotetica fiamma della Raducanu, bensì il figlio di un campionissimo. Un certo ex calciatore che di nome fa David e di cognome Beckham. Sì, avete capito bene: potrebbe esserci del tenero tra la regina degli Us Open 2021 e il secondogenito della stella del calcio mondiale e di Posh Spice.

Romeo Beckham era sugli spalti dell’All England Club quando, lo scorso 3 luglio, Emma conquistava l’accesso al terzo turno di Wimbledon. Cosa che, non lo ha nascosto, le ha fatto piacere, tanto da avere alimentato, appunto, il gossip a proposito di questa presunta love story. Quando le è stato chiesto se ci fosse qualcosa, ha risposto in maniera abilissima: “Voglio dire, penso che lui sia, sì, è davvero figo“.

Ha poi tentato di dribblare, spostando il discorso su papà David: “Suo padre è qualcuno che penso che ogni atleta ammiri, specialmente gli atleti britannici”. “Ho il massimo rispetto per lui e penso che sia semplicemente fantastico per lo sport britannico in generale”, ha aggiunto ancora, nella speranza di distrarre quanti chi, invece, volevano solo sapere di lei e di Romeo. Ma qualcosa, non fosse altro per i rumors che continuano a rincorrersi, ci dice che il suo piano non abbia funzionato…