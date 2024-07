Commozione per Daniele Scardina: la FOTO colpisce i fan

Commozione per Daniele Scardina: l’atleta è tornato a sorridere dopo un periodo durissimo. E la foto commuove i fan. Commenti da brividi

Sappiamo tutti i problemi di salute che ha avuto Daniele Scardina. Toretto ha lottato tra la vita e la morte per molto tempo e poi è riuscito a venirne fuori di nuovo, dimostrando di essere un osso duro. Uno di quelli dai quali prendere esempio.

I fan hanno sofferto molto per lui. Qualcuno ha pregato, almeno chi crede e ha fatto bene, altri invece hanno espresso la loro vicinanza in altri modi. Nel momento in cui è andato fuori pericolo la gioia di molti è apparsa sui social: che se usati bene possono essere davvero d’aiuto a tutti. Scardina avrà letto tutto l’amore che gli è stato riservato nei mesi scorsi e avrà sorriso. Ecco perché adesso vuole tornare indietro quell’amore, pubblicando su Instagram degli scatti di vita quotidiana. Nei giorni scorsi, Scardina, è stato a San Siro a seguire un concerto. Bene, ha pubblicato una foto sul proprio profilo, che potrete vedere sotto, e i commenti che gli sono arrivati sono stati bellissimi.

Commozione per Scardina, ecco la foto

Una foto a San Siro con un amico, con i suoi fan dietro. Non sta benissimo Scardina, si vede, ma ha uno sguardo fiero, sapendo di aver superato di nuovo una tempesta importante che gli avrebbe potuto fare male. Toretto non è un soprannome che si porta così per caso, è proprio congeniale a quelle che sono le caratteristiche di un atleta prima e di un uomo adesso che sta lottando ancora per rimettersi del tutto in sesto. Una forza d’animo incredibile, una di quelle che aiutano tutti. Sì, perché Scardina è un esempio per tutti quelli che sono in difficoltà. E noi siamo fieri e orgogliosi di essere suoi fan.

https://www.instagram.com/reel/C9ZYhPGNVEo/?igsh=MXFkNG8xY3cydnpyNA%3D%3D