Tsitsipas-Fognini, Atp Gstaad: orario, diretta tv, streaming, pronostico

Tsitsipas-Fognini è un match valido per i quarti di finale del torneo Atp 250 di Gstaad: notizie, analisi, statistiche, pronostico, diretta tv e streaming.

Gli ottavi di finale sfiorati a Wimbledon, evidentemente, erano un segnale abbastanza chiaro. Fabio Fognini, a 37 anni suonati, ha voglia di dimostrare che il giorno del ritiro non è poi così vicino. Il veterano di Arma di Taggia sta facendo molto bene anche a Gstaad, in Svizzera, quel torneo che riuscì a vincere nel 2017 contro il tedesco Yann Hanfmann in finale.

Nel primo turno si è imposto in due set sul francese Droguet. Nel secondo invece si è reso protagonista di una portentosa rimonta contro lo specialista della terra rossa Varillas. Dopo aver perso abbastanza nettamente il primo set, Fognini l’ha spuntata nel secondo al tie break (3-6 7-6 7-5), dirottando così l’inerzia del match dalla sua parte. Il campione di Monte Carlo 2019, come spesso gli succede, fatica ad essere costante ma il suo bagaglio di colpi, soprattutto su questa superficie, gli consente di tirarsi fuori dai guai.

Da lunedì prossimo, qualunque dovesse essere l’esito dell’avventura elvetica, l’azzurro rientrerebbe tra i primi 70 del ranking Atp. Collezionarne quanti più possibili è l’obiettivo di Fognini, che recentemente ha detto non volersi più cimentare nel circuito Challenger per risalire la china in classifica. La sua volontà è quella di continuare a giocare ad alti livelli, di confrontarsi con i migliori. E la sfida con il numero 12 al mondo Stefanos Tsitsipas nei quarti di finale di Gstaad capita a fagiolo. Il greco è in Svizzera per preparare le Olimpiadi e nel primo turno ha liquidato in due set un ottimo Medjedovic (7-6 6-3). Il nativo di Atene rappresenta una vera e proprio bestia nera per Fognini, che in quattro precedenti è riuscito a strappargli a malapena un solo set.

Dove vedere Tsitsipas-Fognini in diretta tv e streaming

Il match valido per i quarti di finale del torneo Atp 250 di Gstaad tra Stefanos Tsitsipas e Fabio Fognini sarà trasmesso venerdì 19 luglio in esclusiva per gli abbonati Sky su Sky Sport Uno (canale 201), sul canale tematico Sky Sport Tennis (canale 203) e su Sky Sport Arena (canale 204). Disponibile anche la diretta streaming sull’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. L’incontro inizierà non prima delle 10:30.

La vittoria di Tsitsipas per 2 set a 0 è quotata a 1.43 su Goldbet e Lottomatica e a 1.42 su Snai. Il segno “Over 19.5 game” è quotato invece a 1.65 su Goldbet e Lottomatica e a 1.60 su Snai.

Tsitsipas-Fognini: il pronostico

I precedenti parlano chiaro. Nei due testa a testa sulla terra rossa (Roma 2019 e Montecarlo 2022) Fognini ha raccolto solamente pochi game contro l’ateniese. Difficile che riesca a sfatare questo tabù contro un Tsitsipas che su questa superficie ha un altro passo, ma le ottime prestazioni offerte nelle ultime settimane dall’azzurro fanno ipotizzare una gara non a senso unico. I game complessivi potrebbero essere più di 19.