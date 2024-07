Sinner ha un punto debole: fan gelati

Sinner, numero uno al mondo di tennis, non sta vivendo certamente un momento assai positivo. “Ha un punto debole”. E i fan sono gelati

Gli ultimi due Slam non sono andati come i tifosi si aspettavano. Perché comunque arrivare in semifinale, o ai quarti di un torneo importante, non è cosa semplice e che succede tutti gli anni. Ecco perché qualcuno ha iniziato a storcere il naso per il primo posto nella classifica ATP di Jannik.

Lui non ci pensa, ha ripreso a lavorare in vista delle Olimpiadi di Parigi che ormai sono alle porte, e vuole continuare a migliorare. I margini ci sono tutti, e anche il fatto che lui non abbia nessuna intenzione di mollare è un segnale decisamente importante per il futuro. Vedremo ovviamente quello che succederà perché a parlare è sempre il campo. In tutto questo, Boris Becker, così come successo qualche giorno fa, ha commentato ai microfoni di Sky le prestazioni di Jannik, trovando un punto debole importante.

Sinner, ecco il commento di Becker

“Nell’ultimo anno ha compiuto dei grandi progressi che gli hanno permesso di vincere uno Slam e di issarsi in vetta alla classifica mondiale. Tuttavia io credo che sia evidente il problema nella gestione del quinto set“. Poi, ha continuato in questo modo l’ex campione del Tennis.

“Quando un suo avversario lo porta al quinto, può avere questa convinzione: più riesco ad allungare la partita e più le mie chance contro Jannik aumentano. Il ragionamento è completamente diverso con Alcaraz, perché non perdendo mai al quinto ha un riflesso mentale opposto rispetto al caso di Sinner. Dovrà lavorare per migliorare il rendimento nella frazione decisiva, soprattutto per lottare contro lo spagnolo nei Major“. Questo il pensiero dell’ex tennista, che quindi mette in evidenza il problema del quinto set, l’ultimo, quello decisivo e quello al quale molto spesso ci si arriva quando si affrontano due tennisti che più o meno sono allo stesso livello. Insomma.