Nadal-Navone, Atp Bastad: orario, diretta tv, streaming, pronostico

Nadal-Navone è un match valido per i quarti di finale del torneo Atp 250 di Bastad: notizie, analisi, statistiche, pronostico, diretta tv e streaming.

L’ultima volta che Rafa Nadal era riuscito a vincere due gare di fila era stato lo scorso aprile, nel Masters 1000 di Madrid, quando venne eliminato agli ottavi di finale dal ceco Lehecka. Il maiorchino aveva poi collezionato una vittoria e due sconfitte, tra cui quella rimediata al primo turno del Roland Garros contro il tedesco Alexander Zverev. Dopo quasi due mesi di stop, il 22 volte campione Slam ha deciso di rimettersi in pista per prepararsi per le Olimpiadi parigine, che si disputano sulla terra rossa a distanza di 32 anni dall’ultima volta.

È ripartito dall’Atp 250 di Bastad, che non giocava dal 2005, edizione che tra l’altro vinse. In Svezia Nadal si è presentato in buona forma: all’esordio è rimasto in campo un’ora e mezza contro il figlio d’arte Leo Borg, liquidato in due set, mentre ieri ha sistemato con un doppio 6-4 il britannico Cameron Norrie, rimontando da 2-4 nel secondo parziale. Insomma, un Nadal pimpante, che sta facendo bene anche nel doppio insieme al norvegese Ruud. Tra lui e la semifinale adesso c’è Mariano Navone, un altro test molto probante: l’argentino è uno specialista della superficie e negli ultimi mesi ha scalato la classifica, arrivando per la prima volta tra i primi 30 al mondo (oggi è 36esimo). Il nativo di Nueve de Julio a Bastad ha esordito con un successo comodo contro l’indiano Sumit Nagal, abbattuto 6-4 6-2.

Il match valido per i quarti di finale del torneo Atp 250 di Bastad tra Rafa Nadal e Mariano Navone sarà trasmesso venerdì 19 luglio in esclusiva per gli abbonati Sky su Sky Sport Uno (canale 201), sul canale tematico Sky Sport Tennis (canale 203) e su Sky Sport Arena (canale 204). Disponibile anche la diretta streaming sull’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. L’incontro inizierà non prima delle 13:00.

La vittoria di Nadal è quotata a 1.39 su Goldbet e Lottomatica e a 1.35 su Snai. Il segno “Over 20.5 game” è quotato invece a 1.62 su Goldbet e Lottomatica e a 1.63 su Snai.

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

Nadal-Navone: il pronostico

Navone su questi campi è uno che sa il fatto suo e potersi misurare con il migliore di tutti i tempi sulla terra rossa è sicuramente un’occasione da sfruttare. Non ci sono precedenti ma non sarebbe una sorpresa se l’argentino riuscisse a dare filo da torcere ad un Nadal che, per forza di cose, non è ancora al 100%. I game complessivi potrebbero dunque essere più di 20.