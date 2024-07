Auger Aliassime-Berrettini, Atp Gstaad: orario, diretta tv, streaming, pronostico

Auger Aliassime-Berrettini è un match valido per i quarti di finale del torneo Atp 250 di Gstaad: notizie, analisi, statistiche, pronostico, diretta tv e streaming.

Se l’obiettivo era recuperare posizioni nel ranking, allora Matteo Berrettini, a Gstaad, l’ha centrato in pieno. Due vittorie su due finora per il martello romano, che da lunedì prossimo tornerà sicuramente tra i primi 70 della classifica mondiale. Il lavoro, però, non è ancora terminato: l’azzurro ha tutte le carte in regola per rivincere il torneo svizzero – ha trionfato nel 2018 ed è arrivato secondo nel 2022- anche se il livello si alzerà in maniera considerevole a partire dai quarti, in cui dovrà vedersela con il canadese Felix Auger-Aliassime.

Contro l’argentino Cachin ed il colombiano Galan è stato il solito potente servizio a rendere le cose più facili a Berrettini, che ha salvato ben tre palle break su quattro.

L’unico break l’ha subito ieri contro Galan, nel primo game del match, ma una volta che ha iniziato a carburare è diventato un incontro a senso unico.

Non è mai stata in discussione neppure la vittoria di Auger-Aliassime contro il tedesco Hanfmann, che si è arreso al canadese dopo due set (7-6 6-2). Il nativo di Montreal è tornato a vincere una partita dopo quasi due mesi, visto che nella stagione su erba tra Halle e Wimbledon aveva rimediato solo sconfitte. Sulla terra rossa invece se l’è sempre cavata abbastanza bene – merito del suo ex coach Toni Nadal – seppur sia lontanissimo dallo stato di forma di due anni fa, quando frequentava assiduamente la top 10. Con Berrettini ci sono già stati sei precedenti (due di questi si sono giocati nella Laver Cup, torneo di esibizione) e l’italiano è in vantaggio 4-2. Le uniche vittorie di Auger-Aliassime sono avvenute su cemento, entrambe nel Masters 1000 di Cincinnati.

Dove vedere Auger Aliassime-Berrettini in diretta tv e streaming

Il quarto di finale del torneo Atp 250 di Gstaad tra Felix Auger-Aliassime e Matteo Berrettini sarà trasmesso venerdì 19 luglio in esclusiva per gli abbonati Sky su Sky Sport Uno (canale 201), sul canale tematico Sky Sport Tennis (canale 203) e su Sky Sport Arena (canale 204). Disponibile anche la diretta streaming sull’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. L’incontro inizierà non prima delle 17:30.

Comparazione quote

La vittoria di Berrettini è quotata a 1.58 su Goldbet e Lottomatica e a 1.60 su Snai. Il segno “Over 21.5 game” è quotato invece a 1.43 su Goldbet e Lottomatica e a 1.37 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 1500 sport e casinò con 100% sul primo deposito fino a 1500€ PIÙ INFO SNAI – Fino a 30 euro di bonus PIÙ INFO LOTTOMATICA Fino a 1500 € sport e casinò con 100% sul primo deposito fino a 1500€ PIÙ INFO



ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Auger Aliassime-Berrettini: il pronostico

La sensazione è che il servizio di Berrettini possa essere nuovamente determinante. Se l’italiano continuerà a servire con le stesse percentuali delle prime due partite, per Aliassime non sarà semplice breakkarlo. In ogni caso immaginiamo un match equilibrato, che potrebbe anche terminare al terzo set. Berrettini è favorito.