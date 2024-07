Europa League: i pronostici sulle partite di giovedì 18 luglio

Europa League, gli svedesi dell’Elfsborg e i polacchi del Wisla Cracovia hanno ormai la qualificazione in pugno: notizie e pronostici.

Nel secondo turno preliminare dell’Europa League 2024-25 c’è posto solo per sei squadre. Una di queste sarà molto probabilmente il Wisla Cracovia, che all’andata ha sfruttato il fattore campo ed ha rifilato due gol ai kosovari del Llapi, ora costretti ad una difficilissima rimonta. Il 2-0 maturato in Polonia mette i balcanici spalle al muro: per superare il turno dovranno vincere con almeno tre reti di scarto nella gara di ritorno in Kosovo.

Una situazione che obbligherà il Llapi ad osare, mentre il Wisla potrà permettersi di attendere l’avversario e di colpire in contropiede: entrambe dovrebbero segnare almeno una rete. Qualificazione ad un passo anche per gli svedesi dell’Elfsborg, che sette giorni fa non hanno avuto problemi contro i ciprioti del Paksi, abbattuti con un roboante 3-0. Quasi impossibile che a Cipro gli uomini guidati dall’allenatore spagnolo Carcedo riescano a ribaltare tutto ma stavolta almeno un gol dovrebbero realizzarlo in un match da più di 2 reti totali. Gol in vista anche in Tobol-Ruzomberok: gli slovacchi hanno ipotecato la qualificazione davanti al loro pubblico, vincendo con un pirotecnico 5-2, e si profila una sfida movimentata anche nel remoto Kazakistan.

Le previsioni sulle altre partite

Una settimana fa lo Sheriff Tiraspol è caduto a sorpresa contro gli azeri del Zira, corsari in Transnistria grazie al gol di Volkov. L’1-0 è un risultato ribaltabile, soprattutto per una squadra sulla carta più attrezzata come lo Sheriff, ma per gli uomini di Yury Gura non sarà una passeggiata completare la rimonta.

L’altro risultato che giovedì scorso ha lasciato tutti a bocca aperta è stato il pesantissimo 4-0 inferto al Paksi dal Corvinul Hunedoara, squadra che milita nella seconda serie del sistema calcistico della Romania e che nella passata stagione ha realizzato un’impresa clamorosa arrivando a vincere la coppa nazionale. Si può dare nuovamente fiducia ai rumeni, apparsi più in palla rispetto agli ungheresi. Ce la può fare, infine, anche il Maribor, sconfitto 2-1 all’andata dai bulgari del Botev Plovdiv: il rientro di Ilicic, reduce dall’Europeo con la sua Slovenia, sarà fondamentale per i gialloviola.

Europa League, possibili vincenti

Elfsborg o pareggio (in Pafos-Elfsborg, ore 18:00)

Sheriff Tiraspol o pareggio (in Zira-Sheriff Tiraspol, ore 18:00)

Corvinul Hunedoara o pareggio (in Corvinul Hunedoara-Paksi, ore 20:00)

Maribor (in Maribor-Botev Plovdiv, ore 20:15)

Le partite da almeno tre gol complessivi

Tobol-Ruzomberok, ore 17:00

Pafos-Elfsborg, ore 18:00

Corvinul Hunedoara-Paksi, ore 20:00

Europa League, le partite da almeno un gol per squadra

Llapi-Wisla Cracovia, ore 16:30

Tobol-Ruzomberok, ore 17:00

Zira-Sheriff Tiraspol, ore 18:00

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Maribor è quotata a 1.60 su Goldbet e Lottomatica e a 1.55 su Snai. Il segno “Over 2.5” in Pafos- Elfsborg è quotato invece a 1.53 su Goldbet e Lottomatica e a 1.50 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.