Conference League: i pronostici sulle partite di giovedì 18 luglio

Conference League, il primo turno preliminare va in archivio: oggi sono in programma ben 23 partite. Notizie e pronostici.

Oltre a Champions ed Europa League, una settimana fa ha aperto i battenti anche la Conference League, terza manifestazione continentale per ordine d’importanza. In attesa che entrino in gioco le squadre che partecipano ai 5 principali campionati europei – a rappresentare l’Italia, per la terza volta di fila, toccherà alla Fiorentina, due volte finalista – oggi conosceremo i nomi di tutte le qualificate al secondo turno preliminare, a cui accederanno anche le retrocesse dal primo turno prelimiminare di Champions League.

I bosniaci del Velez Mostar una settimana fa non sono andati al di là di un pareggio (1-1) contro gli andorrani dell’Inter d’Escaldes, che potrebbero dargli filo da torcere anche nel match di ritorno: immaginiamo un’altra gara equilibrata (e con pochi gol) come all’andata. Gli estoni del Paide Linnameeskond sono invece a metà dell’opera: la vittoria per 2-1 in Galles contro il Bala Town è una seria ipoteca sul passaggio del turno: anche in casa dovrebbe arrivare un successo. Rischia grosso la Dinamo Tbilisi dopo la sorprendente sconfitta per 2-1 in Montenegro contro il Mornar. Nella capitale georgiana i caucasici sono chiamati a vincere con almeno due gol di scarto per proseguire l’avventura europea: è un’impresa alla loro portata. Non è da escludere un ribaltone neppure nel derby balcanico tra Buducnost e Malisheva, coi montenegrini che sembrano avere le carte in regola per ribaltare l’1-0 maturato all’andata in Kosovo.

Le previsioni sulle altre partite

Gli irlandesi dello Shelbourne dovranno difendere il 2-1 dell’andata a Gibilterra contro il St Joseph’s: previste almeno tre reti complessive come sette giorni fa. I gol non dovrebbero mancare neppure nella sfida tra i lituani dello Zalgiris e i finlandesi del VPS. I padroni di casa sono con un piede e mezzo nel secondo turno preliminare grazie alla vittoria per 2-1 in Finlandia.

Gli altri possibili match movimentati sono Levadia Tallinn-Sauliai, Dudelange-AC Escaldes e Derry City-Bruno’s Magpies: occhio a quest’ultima sfida, coi nordirlandesi chiamati a rimontare il clamoroso 2-0 dell’andata contro il piccolo ma coriaceo club gibilterrino. Almeno un gol per parte, infine, in Milsami-Torpedo Zhodino, Vikingur- Liepaja e Sarajevo-Aktobe.

Conference League, possibili vincenti

Velez Mostar o pareggio (in Inter d’Escaldes-Velez Mostar, ore 18:00)

Paide (in Paide-Bala Town, ore 18:30)

Dinamo Tbilisi (in Dinamo Tbilisi-Mornar, ore 19:00)

Buducnost o pareggio (in Buducnost-Malisheva, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

Levadia Tallinn-Siauliai, ore 18:00

Zalgiris-VPS, ore 18:00

Dudelange-AC Escaldes, ore 19:00

Derry City-Bruno’s Magpies, ore 20:45

Conference League, le partite da almeno un gol per squadra

Milsami-Torpedo Zhodino, ore 18:00

St Joseph’s-Shelbourne, ore 18:00

Vikingur-Liepaja, ore 20:00

Sarajevo-Aktobe, ore 21:00

Le partite da meno di tre gol complessivi

Inter d’Escaldes-Velez Mostar, ore 18:00

Marsaxlokk-Partizani, ore 19:00

