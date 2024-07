Tennis, Berrettini a caccia dei quarti a Gstaad: pronostici giovedì 18 luglio

Tennis, il martello romano dopo la vittoria comoda sul campione in carica Cachin si prepara a sfidare un altro sudamericano: pronostici.

Il passaggio dall’amata erba alla terra rossa di Gstaad non è stato affatto traumatico per Matteo Berrettini, che martedì scorso ha rischiato ben poco contro il terraiolo Pedro Cachin – campione in carica del torneo svizzero – sistemato in appena due set (6-4 7-6).

Il ventottenne romano ha bisogno di recuperare posizioni in classifica in vista dei prossimi impegni importanti – attualmente è solo 82esimo – per evitare sorteggi improponibili com’è avvenuto nell’ultimo Wimbledon, in cui è stato costretto ad affrontare il connazionale Sinner già al secondo turno. Per Berrettini c’è un altro ostacolo sudamericano, il colombiano Daniel Galan, mai affrontato prima. Si tratta di un tennista esperto, in particolar modo sul mattone tritato, ma che in questa stagione non ha combinato granché, finendo fuori dai primi 140 al mondo (l’azzurro Musetti l’ha battuto due volte al Challenger di Cagliari e al Roland Garros).

All’esordio Galan si è imposto in due set sul ceco Kopriva ma contro un Berrettini così centrato e sicuro dei propri mezzi sembra avere poche chance, motivo per cui ipotizziamo un’altra vittoria comoda per il finalista di Wimbledon 2021. A Gstaad oggi tocca anche al numero 18 al mondo Felix Auger-Aliassime: il canadese non è più quello di un paio d’anni fa per colpa degli infortuni ma sulla terra rossa se la cava abbastanza bene ed il tedesco Yann Hanfmann non rappresenta un ostacolo insormontabile su questa superficie.

C’è Norrie per Nadal a Bastad

Nel torneo elvetico va in scena una sfida sulla carta molto equilibrata tra il francese Quentin Halys, giunto nel tabellone principale dalle qualificazioni, e lo slovacco Lukas Klein. Il transalpino all’esordio si è imposto sul connazionale Gasquet dopo averla spuntata in due tie break e potrebbe ripetersi anche sul giustiziere di Stan Wawrinka in un match che quasi certamente terminerà al terzo set.

In questa settimana si gioca anche a Bastad, dove le luci dei riflettori sono tutti puntati sul 22 volte campione Slam Rafa Nadal. Il maiorchino è in Svezia per prepararsi alle Olimpiadi di Parigi ed all’esordio ha fatto una buona impressione contro il figlio d’arte Leo Borg: dovrà alzare necessariamente il livello contro il britannico Cameron Norrie, che rispetto allo svedese gli darà più filo da torcere. Restando a Bastad, vittoria alla portata anche per lo specialista Mariano Navone: l’argentino regolerà con ogni probabilità l’indiano Nagal.

Nell’Atp 500 di Amburgo è di scena un altro italiano, Flavio Cobolli. Il giovane tennista romano, reduce dal successo molto sofferto con il tedesco Altmaier, ora dovrà tenere testa all’ostico cinese Zhizhen Zhang. Il campione in carica Alexander Zverev dovrebbe domare in due set il francese Gaston, mentre sarà verosimilmente più equilibrata la sfida tra il 2004 francese Fils ed uno specialista della terra rossa come il serbo Djere.

Tennis, i possibili vincenti

Navone in Nagal-Navone (Atp Bastad)

Nadal in Norrie-Nadal (Atp Bastad)

Borges in Rocha-Borges (Atp Bastad)

Auger-Aliassime in Auger Aliassime-Hanfmann (Atp Gstaad)

Halys in Klein-Halys (Atp Gstaad)

I pronostici sui games

Cobolli-Zhang (Atp Amburgo, over 20,5)

Fils-Djere (Atp Amburgo, over 20,5)

Zverev-Gaston (Atp Amburgo, under 19,5)

Galan-Berrettini (Atp Gstaad, under 22,5)

Comparazione quote

La vittoria di Halys è quotata a 1.89 su Goldbet, Lottomatica e a 1.87 su Snai. Cobolli-Zhang over 20.5 games è quotato invece a 1.41 su Goldbet e Lottomatica e a 1.37 su Snai.

