Alcaraz esce allo scoperto: i fan di Sinner non possono crederci

Alcaraz esce allo scoperto. I fan di Jannik Sinner increduli leggendo le parole del tennista spagnolo fresco vincitore di Wimbledon

Ha vinto gli ultimi due Slam, ma nonostante questo non è il numero uno al mondo. E mentre in Italia e non solo si discute se la classifica Atp rispecchi veramente il valore attuale, a prendere la parola ci ha pensato colui che al momento si può considerare uno dei più forti tennisti: Carlos Alcaraz.

Dopo il suo trionfo a Wimbledon, vi abbiamo spiegato che la classifica mondiale non cambierà. Sinner almeno fino a dopo le Olimpiadi ormai prossime rimarrà il numero uno, sulla carta. Dopo il trionfo a Londra il dibattito si è acceso, anche in Italia, e molti hanno detto la propria sulla questione, cercando di rivalutare la posizione di classifica di Alcaraz. Ma è stato lui stesso, rilasciando un’intervista al giornale murciano ORM Deportes, a cercare di mettere la parole fine, in maniera definitiva, alle polemiche.

Alcaraz, le parole su Sinner

“Sinner è il giocatore più costante. Ha vinto un Grande Slam e ha raggiunto, tranne in questo torneo, le semifinali in tutti i tornei che ha giocato. Merita di essere ancora in quella posizione. Io ho vinto grandi tornei, speriamo che continui così e vedremo alla fine dell’anno chi è più in alto”.

Queste le parole di Alcaraz. Un vero e proprio attestato di stima nel confronti del tennista italiano che sicuramente ha preso benissimo queste dichiarazioni. Ed è proprio quella la parolina giusta, la costanza, perché solamente in questo modo, prendendo punti in tutti i tornei e arrivando in fondo, che si può essere il migliore per la classifica. Un Sinner che nonostante i problemi fisici avuti ha sempre dimostrato di essere pronto, a dare il massimo, a non tirarsi mai indietro. E dopo qualche giorno di vacanza adesso è pronto a rimettersi in forma per andare a Parigi per cercare di conquistare il torneo a cinque cerchi. Sarebbe il massimo, sarebbe clamoroso.