I pronostici di giovedì 18 luglio: Europa League e Conference League

I pronostici di giovedì 18 luglio, in campo Europa League e Conference League con i rispettivi turni preliminari.

Giovedì pieno zeppo di partite con i turni preliminari di Europa League e Conference League. Una settimana fa lo Sheriff Tiraspol è statto sconfitto a sorpresa dagli azeri dello Zira, corsari in Transnistria grazie al gol di Volkov. L’1-0 è un risultato ribaltabile, soprattutto per una squadra sulla carta più attrezzata come lo Sheriff.

Ce la può fare il Maribor, sconfitto 2-1 all’andata dai bulgari del Botev Plovdiv: il rientro di Ilicic, reduce dall’Europeo con la sua Slovenia, sarà fondamentale per i gialloviola.

I pronostici sulle altre partite

Gol in arrivo in Tobol-Ruzomberok: gli slovacchi hanno ipotecato la qualificazione davanti al loro pubblico, vincendo con uno spetttacolare 5-2, e si profila una sfida movimentata anche nel remoto Kazakistan.

Prometttono spettacolo anche Zalgiris-VPS, Vllaznia Shkoder-Valur Reykjavik e Breidablik Kopavogur-GFK Tikvesh 1930.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Torpedo Zhodino o pareggio e almeno due gol complessivi in Milsami-Torpedo Belaz Zhodino, Conference League, ore 18:00

Vincenti

Italia U19 (in Irlanda del Nord-Italia U19, Europei U19, ore 20:00)

(in Irlanda del Nord-Italia U19, Europei U19, ore 20:00) Maribor (in Maribor-Botev Plovdiv, Europa League, ore 20:15)

(in Maribor-Botev Plovdiv, Europa League, ore 20:15) Sheriff Tiraspol o pareggio (in Zira-Sheriff Tiraspol, Europa League, ore 18:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Zalgiris-VPS , Conference League, ore 18:00

, Conference League, ore 18:00 Maribor-Botev Plovdiv, Europa League, ore 20:15

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Tobol-Ruzomberok , Europa League, ore 17:00

, Europa League, ore 17:00 Vllaznia Shkoder-Valur Reykjavik , Conference League, ore 20:30

, Conference League, ore 20:30 Breidablik Kopavogur-GFK Tikvesh 1930, Conference League, ore 21:15

Il “clamoroso”

• Torpedo vincente e almeno un gol per squadra in Milsami-Torpedo Belaz Zhodino, Allsvenskan, ore 15:00