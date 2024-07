Scommesse, Trump è risorto: quote impazzite, i bookmaker corrono ai ripari

Scommesse, Trump è risorto: le elezioni statunitensi sono entrate nel vivo e monopolizzeranno l’attenzione da qui a novembre. Cosa dicono i bookie.

Novembre non è poi così lontano. Saranno quattro mesi infuocati, i prossimi, per gli Stati Uniti d’America, che si preparano alle attesissime elezioni presidenziali. Un appuntamento forse mai così “cruciale” per le sorti del mondo intero, i cui equilibri sembrano diventare più precari ogni anno che passa.

L’ex presidente Donald Trump, dopo il quadriennio 2016-2020, punta a tornare alla Casa Bianca. Il candidato del Partito Repubblicano, stando alle quote dei bookmaker, è il grande favorito della prossima tornata elettorale. Il suo principale avversario, l’attuale presidente Joe Biden, è staccatissimo. Il leader dei democratici ha 81 anni, è molto anziano e non sembra dare garanzie dal punto di vista fisico ed in particolar modo cognitivo. Le gaffe e i lapsus di Biden sono ormai all’ordine del giorno e gran parte dell’opinione pubblica non lo reputa all’altezza di poter continuare a guidare una potenza mondiale come quella statunitense, che nei prossimi anni dovrà affrontare sfide determinanti. L’inquilino della Casa Bianca, nonostante le forti pressioni, ha sempre affermato di non voler mollare, anche se l’ipotesi di un cambio in corsa – i nomi che si fanno sono quelli della sua vice Kamala Harris e dell’ex first lady Michelle Obama – si rafforza dopo giorno dopo giorno.

Scommesse, Trump è risorto: l’attentato ha fatto crollare le quote

Le quote relative ad una vittoria di Trump erano già crollate dopo il primo confronto tra i due, andato in scena lo scorso 27 giugno. La performance disastrosa di Biden era stata un assist ghiottissimo per il candidato repubblicano, al punto che un suo successo a novembre era quotato a 1.50 (il 74% della possibilità di vincere).

Tuttavia, l’ormai famigerato attentato nei confronti di Trump avvenuto domenica a Butler, in Pennsylvania, ha fatto precipitare ulteriormente le quote. L’ex presidente ha rischiato di perdere la vita durante un comizio: il cecchino ventenne Thomas Matthew Crooks – poi freddato dagli agenti dei servizi segreti – lo ha solamente ferito all’orecchio (uccidendo al tempo stesso una persona tra il pubblico). La vittoria di “The Donald” adesso è quotata a 1.35, mentre Biden è salito inevitabilmente a 5.50. Da qui a novembre, in ogni caso, non sono da escludere nuovi colpi di scena, soprattutto se Biden dovesse decidere di fare un passo indietro. Trump probabilmente resterà favorito anche se arrivasse un nuovo competitor, ma le quote a quel punto potrebbero variare nuovamente.