Chiesa messo all’angolo: è stato bocciato

Calciomercato Juventus, ormai Chiesa è stato messo all’angolo: il suo profilo di nuovo bocciato. E il futuro diventa un risiko

E pensare che fino a poco tempo fa era considerato il maggior talento della nazionale italiana. Eppure adesso il futuro di Federico Chiesa è un risiko. Un anno alla scadenza naturale del contratto con la Juventus, Thiago Motta non lo ritiene indispensabile nel proprio scacchiere, e quindi cessione quasi certa. Sempre se arrivasse un’offerta concreta.

La Juve ha fatto il prezzo: vuole almeno 30 milioni di euro anche se si potrebbe chiudere 25 visto che tra un anno si potrebbe liberare a parametro zero. E fino al momento si è mossa concretamente solamente la Roma di De Rossi. Chiesa però temporeggia, sappiamo che vorrebbe giocare la prossima Champions League e inoltre sabato si sposa, quindi ha altri pensieri in testa. Ma anche i giallorossi, almeno secondo le informazioni che sono state riportate da Enrico Camelio, intervenuto a Radio Radio, avrebbero mollato la presa. O per meglio dire, preferirebbe un altro giocatore della Juve al posto di Chiesa.

Soulé per Chiesa, la decisione della Roma

“Su Soulé sappiamo che piace moltissimo a De Rossi, tra i due, Chiesa e Soulé, preferirebbe il classe 2001 ex Frosinone di proprietà della Juventus, la richiesta è importante, ma la società ci sta lavorando. Su Federico Chiesa, invece, ci sarebbe da chiedersi se per lui la Roma è una destinazione gradita. Io non ne sarei così sicuro, ci abbiamo lavorato e ci risulta che stia prendendo tempo, non impazzisce all’idea di trasferirsi nella capitale”.

Ecco le parole di Camelio che cercano di fare un quadro leggermente più completo della situazione. La Juventus, inoltre, avrebbe anche dato una deadline al giocatore: deve decidere cosa fare entro il prossimo 31 luglio altrimenti potrebbe anche rimanere in bianconero andando in scadenza. O magari poi in autunno cercare di trovare un accordo per il rinnovo. Che per il momento non c’è stato, e questo inizia ad essere un problema importante per tutti.