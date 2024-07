Soldi e scambio, nuovo bomber per la Juve: scippo al Milan

Soldi e scambio: la Juventus per il nuovo bomber è pronta a scippare il Milan. Giuntoli scatenato sul mercato. Ecco l’attaccante

Per il momento la Juventus gli innesti li ha fatti in mezzo al campo e in porta. Douglas Luiz il primo, Di Gregorio il secondo e poi Thuram. Qualche altro volto nuovo in casa bianconera si dovrebbe vedere in difesa, dove rimane vivo il profilo di Todibo e forse anche in attacco, visto che Chiesa e Soulé (o almeno uno dei due) sono destinati a partire. Insomma, c’è grande fermento dentro la Continassa e l’obiettivo, evidente, è quello di tornare a vincere lo scudetto.

Adesso ci concentriamo su quelle che sono le indiscrezioni sull’attaccante. Un nome che stuzzica il Milan che ma Giuntoli – secondo alcune indiscrezioni che arrivano dalla Germania – potrebbe scippare proprio ai rossoneri. Che già hanno preso Morata e che hanno in mente di prendere pure Abraham dalla Roma. Ma Ibrahimovic un pensiero sul tedesco ce lo ha fatto, ma la Juventus come detto è pronta, o perlomeno sarebbe, allo scippo.

Juventus su Fullkrug, scippato il Milan

Ci sarebbe un abbozzo di operazione tra i bianconeri e il Borussia Dortmund appunto per il nome dell’attaccante che ha fatto un grande Europeo con la Germania e che soprattutto lo scorso anno con i suoi gol ha trascinato i gialloneri fino alla finale di Champions League. E l’affare, a quanto pare, si potrebbe anche chiudere con uno scambio visto che dentro la Juve ci sarebbe un elemento assai gradito al Borussia.

Il profilo è quello di Huijsen – richiesto dal Borussia – per il quale Giuntoli vorrebbe in campo, qualora i tedeschi volessero inserire una contropartita tecnica nell’operazione, proprio Fullkrug. Un centravanti tutto d’un pezzo, forte fisicamente, che lavora per la squadra e che vede la porta anche in maniera importante. Sarebbe il vice Vlahovic, visto che anche Milik è sul mercato. Senza dimenticare infine che Fullkrug ha diverse squadre che in Italia lo stimano, una su tutte il Bologna che lo ha messo nel mirino per il dopo Zirkzee, da un paio di giorni ufficialmente del Manchester United.