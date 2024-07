Emma Raducanu fa arrossire Carlos Alcaraz: qui gatta ci cova

Emma Raducanu e Carlos Alcaraz come Jannik Sinner e Anna Kalinskaya: se ne sono accorti tutti, era imbarazzatissimo.

Il destino ha voluto che vincessero il loro primo Slam nello stesso spicchio di terra, vale a dire nella magica New York. Lei è stata regina degli Us Open nel 2021, lui l’anno dopo, ma resta il fatto che al Flushing Meadows abbiano entrambi dato spettacolo e vissuto l’emozione più intensa cui un tennista possa ambire: alzare al cielo la coppa di un Major.

Teoricamente, a parte questo, non c’entrano niente l’uno con l’altra. Emma Raducanu è britannica, Carlos Alcaraz è spagnolo. In comune potrebbero avere, magari, il fatto che sono giovani e di belle speranze. Per il resto, niente di niente. Eppure, c’è una buona fetta di popolo dei social che continua a sperare che il 4 volte campione Slam e la dolce tennista amatissima dagli sponsor possano decidere, prima o poi, di approfondire la loro conoscenza.

Sì, sono in tanti a sognare che Emma e Carlos finiscano insieme, proprio come i loro colleghi Jannik Sinner e Anna Kalinskaya. Non perché i due abbiano mai dato modo di farlo credere, ma perché è una di quelle unioni che, per un motivo o per un altro, fanno sognare a occhi aperti gli utenti più romantici e sognatori.

Fino a questo momento, dicevamo, Emma e Carlitos non hanno mai dato modo a nessuno di sparlare di loro come presunta coppia. C’è stata solo, di recente, una dichiarazione della britannica che confessava, in tutta onestà, di avere un debole per Alcaraz.

Non sentimentalmente parlando, bensì dal punto di vista sportivo. “Nelle ultime due sfide (lo ha detto durante Wimbledon, ndr) ho osservato Carlos, ed è stato bello guardarlo prima della mia gara. In certi momenti cerco di imitare certi colpi o altro”, aveva ammesso la Raducanu, limitandosi a parlare del suo collega, appunto, da un punto di vista prettamente tennistico.

Carlos Alcaraz was asked about the presence of… Emma Raducanu in the #Wimbledon final. He was a bit shy.

“I don’t know if she came to watch the final or to watch me 😆. You have to ask her…” https://t.co/61exbFgmrS

— José Morgado (@josemorgado) July 15, 2024