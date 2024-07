Ultim’ora Ferrari, colpo in arrivo: pronto ‘mister X’

Ultim’ora Ferrari: la Rossa ha il colpo in canna e potrebbe arrivare un Mister X per uno dei posti più delicati da coprire l’anno prossimo

Preso Lewis Hamilton per l’anno prossimo, John Elkann adesso deve pensare a rendere la macchina competitiva. E come potrebbe farlo il proprietario della Ferrari? Facendo le scelte giuste al posto giusto.

Se da un lato è arrivato il pilota che per moltissimi anni è stato il più forte di tutti e con una macchina competitiva potrebbe senza dubbio regalare e regalarsi altre soddisfazioni, dall’altro lato in questo momento dentro la scuderia di Maranello manca una figura fondamentale dopo l’addio di Cardile: quell’uomo che dovrà gestire i progetti tecnici della Rossa per il 2025 ma soprattutto per il 2026. Perché un anno di ambientamento ad Hamilton bisogna darlo, anche se i tifosi sperano, ovviamente, di tornare a vincere presto.

Ultim’ora Ferrari, spunta Mike Elliot

E in tutto questo, secondo quelle che sono le informazioni riportate da .f1-news.eu, sarebbe spuntato un nome importante, mai venuto fuori prima d’ora, una specie quindi di Mister X, che però, appena nominato, sappiamo tutti benissimo chi è e conosciamo il suo valore.

Si tratterebbe di Mike Elliot, capo del reparto aerodinamica e tecnologia nell’era d’oro della Mercedes e successore di James Allison come direttore tecnico nei nefasti 2022 e 2023. Ha lasciato Brackley, dimettendosi, dopo undici anni ed è in attesa di una nuova sfida. Insomma, eccolo il nome e il volto nuovo sul quale potrebbe punta Elkann, che ha dimostrato comunque di voler tornare a vincere dopo questi anni bui. Sì, perché una Ferrari che arriva seconda e che non riesce in nessun modo a tenere altissimo il livello non dando nemmeno la possibilità ai propri piloti in alcune occasioni di giocarsela è una Ferrari deludente. Ecco perché serve gente importante, tosta, che ha dimostrato nel corso della sua carriera di saper vincere.