Champions League: i pronostici sulle partite di mercoledì 17 luglio

Champions League, si conclude il primo turno preliminare con le altre gare di ritorno: lo Slovan Bratislava di Kucka ha la qualificazione in tasca.

La nuova edizione della Champions League ha preso il via una settimana fa con il primo turno preliminare. Tra le squadre che hanno ipotecato il passaggio al secondo turno già dopo l’andata c’è anche lo Slovan Bratislava di Vladimir Weiss, che si è imposto sui nordmacedoni dello Struga con il risultato di 4-2: i balcanici, per ribaltare tutto, sono costretti a vincere con almeno tre gol di scarto davanti al proprio pubblico.

Se lo Struga coltiva ancora una minima speranza è perché nel finale di gara, sul 4-0, lo Slovan si è rilassato un po’ troppo, incassando 2 gol nel giro di pochi minuti. Gli slovacchi, dunque, difficilmente abbasseranno la soglia dell’attenzione in Macedonia del Nord e dovrebbero nuovamente avere la meglio in un altro match da più di due reti complessive. Deve difendere due gol di scarto anche il Klaksvik, pronto a ricambiare la visita dei lussemburghesi del Differdange. Il club delle Isole Faroe, che nella passata stagione è arrivato a giocare i gironi di Conference League, ha dimostrato di avere qualcosa in più e non sarebbe una sorpresa se riuscisse ad evitare la sconfitta anche nel match di ritorno contro una squadra che ha fatto fatica in fase offensiva. Nella stessa situazione di Slovan Bratislava e Klaksvik ci sono anche i bulgari del Ludogorets, che sette giorni fa hanno rifilato tre gol ai georgiani della Dinamo Batumi: il 3-1 di Razgrad mette in cassaforte la qualificazione ma è probabile che anche stavolta il Ludogorets faticherà a tenere la porta inviolata.

Le previsioni sulle altre partite

Non ha dato grosse indicazioni invece la prima sfida tra i moldavi del Petrocub e i kazaki dell’Ordabasy. Lo 0-0 maturato in Kazakistan rimanda tutto alla gara di Hincesti, che potrebbe essere equilibrato come quello della scorsa settimana: i numero dei gol complessivi, anche stavolta, sarà verosimilmente inferiore a tre.

Gli albanesi dell’Egnatia cercheranno di ribaltare la sconfitta rimediata in Bosnia contro il Borac Banja Luka: a decidere una partita che sembrava destinata allo 0-0 è stato un gol di Hrelja in pieno recupero, con gli ospiti rimasti in dieci uomini da inizio secondo tempo (dopo il gol sono rimasti addirittura in 9). Una rimonta appare dunque difficile, considerando che nell’Egnatia mancheranno due titolari. A un passo dalla qualificazione infine i lettoni del Rigas Futbola Skola, a valanga sui nordirlandesi del Larne all’andata. Il fatto che in Lettonia il campionato sia in pieno svolgimento probabilmente è stato determinante: in Irlanda del Nord non è da escludere che andranno a segno entrambe.

Champions League, possibili vincenti

Slovan Bratislava (in Struga Trim & Lum-Slovan Bratislava, ore 17:00)

Klaksvik o pareggio (in Differdange-Klaksvik, ore 19:00)

Ludogorets (in Dinamo Batumi-Ludogorets, ore 19:00)

Borac Banja Luka o pareggio (in Egnatia-Borac Banja Luka, ore 21:00)

Le partite da almeno un gol per squadra

Dinamo Batumi-Ludogorets, ore 19:00

Larne-RFS, ore 21:00

Champions League, le partite da almeno tre gol complessivi

Struga Trim & Lum-Slovan Bratislava, ore 17:00

Dinamo Batumi-Ludogorets, ore 19:00

Le partite da meno di tre gol complessivi

Petrocub-Ordabasy, ore 19:00

Egnatia-Borac Banja Luka, ore 21:00

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Ludogorets è quotata a 1.83 su Goldbet e Lottomatica e a 1.80 su Snai. Il segno “Over 2.5” in Struga-Slovan Bratislava è quotato invece a 1.58 su Goldbet e Lottomatica e a 1.55 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.