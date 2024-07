MLS, i pronostici sulle partite di giovedì 18 luglio

MLS, si torna subito in campo nel massimo campionato nordamericano: Cincinnati vuole dimenticare il capitombolo con Charlotte.

Penultima giornata prima della pausa per la Coppa di Lega nella MLS, che dopo i prossimi due turni si fermerà per oltre un mese (si ricomincia a fine agosto). Nella classifica generale Cincinnati ha approfittato delle assenze dei big dell’Inter Miami – Messi e Suarez sono stati impegnati in Coppa America rispettivamente con Argentina e Uruguay – per scavalcare il club della Florida al primo posto. Nell’ultimo fine settimana, tuttavia, la capolista ha incassato un’inaspettata sconfitta davanti al proprio pubblico contro Charlotte (1-3).

Un match decisamente stregato per Cincinnati, che ha sbagliato il rigore del possibile 2-2 nel secondo tempo ed è rimasta anche in 10 a metà ripresa per via dell’espulsione di Robinson. Solitamente gli uomini di Pat Noonan si sono immediatamente risollevati dopo un k.o. e dovrebbero riuscirci anche contro i Chicago Fire.

Charlotte tenterà di interrompere un’altra striscia vincente, quella dei Columbus Crew, che sabato hanno fatto il colpaccio in casa del Los Angeles FC, strapazzando 5-1 l’ex squadra di Giorgio Chiellini ed allungando la serie di vittorie (sono 5, adesso, le vittorie consecutive): pur galvanizzata dal successo di Cincinnati, è improbabile che Charlotte compia un’altra impresa di questa portata nel giro di pochi giorni. L’Inter Miami, ancora priva dei suoi giocatori più rappresentativi, scende in campo a distanza di due settimane dal collasso di Cincinnati, in cui ha rimediato la sconfitta più pesante della stagione, un 6-1 difficile da spiegare. La squadra del “Tata” Martino dovrebbe tornare a vincere contro la disastrosa Toronto – i canadesi hanno appena fermato l’emorragia di sconfitte piegando 2-1 Philadelphia – in una gara da almeno tre reti totali.

Le previsioni sulle altre partite

Momento di flessione per i New York Red Bulls, che nelle ultime sei giornate hanno vinto una sola volta: per il resto solo pareggi per uno dei due club della Grande Mela. I Tori Rossi potrebbero però tornare al successo in questo turno infrasettimanale: Montreal fuori casa fa fatica ed in 12 trasferte ha ottenuto solo nove punti.

Umori diametralmente opposti nella sfida tra Nashville, reduce da quattro sconfitte di fila, e Orlando City, che ha sempre vinto nelle ultime tre uscite. Tutto, insomma, fa pensare ad un altro successo della squadra allenata dal colombiano Oscar Pareja ed in cui gioca l’ex attaccante dell’Atalanta Muriel. Si può dare fiducia pure ai Seattle Sounders, tra le formazioni più in forma del momento. L’ultima sconfitta risale ad inizio giugno e nello scorso weekend hanno espugnato pure Austin grazie ad una rete di Morris: non è da escludere che si ripetano anche contro St. Louis. Per chi va a caccia di gol, può prendere in considerazione il match tra Dallas e Austin ma saranno movimentate anche le gare che vedono protagonisti entrambi i club di Los Angeles.

MLS, possibili vincenti

Columbus Crew (in Columbus Crew-Charlotte, ore 01:30)

Cincinnati (in Cincinnati-Chicago Fire, ore 01:30)

New York Red Bulls (in New York Red Bulls-Montreal, ore 01:30)

Orlando City o pareggio (in Nashville-Orlando City, ore 02:30)

Seattle Sounders (in Seattle Sounders-St. Louis, ore 04:30)

Le partite da almeno un gol per squadra

Atlanta United-New York City, ore 01:30

Dallas-Austin, ore 02:30

LA Galaxy-Colorado Rapids, ore 04:30

Los Angeles FC-Real Salt Lake, ore 04:45

MLS, le partite da almeno tre gol complessivi

Cincinnati-Chicago Fire, ore 01:30

Inter Miami-Toronto FC, ore 01:30

Nashville-Orlando City, ore 02:30

LA Galaxy-Colorado Rapids, ore 04:30

Comparazione quote

La vittoria di Seattle in Seattle-St. Louis è quotata a 1.60 su Goldbet e Lottomatica e a 1.57 su Snai. Il segno “Gol” in LA Galaxy-Colorado Rapids è quotato invece a 1.40 su Goldbet e Lottomatica e a 1.35 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.